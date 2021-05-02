«دبي التجاري» يقدم مساهمات لـ 34 مؤسسة خيرية

المصدر: دبي - البيان

بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، قدم بنك دبي التجاري، مساهمات إلى 34 مؤسسة خيرية، وتعليمية، وبحثية، ومراكز تدريبية وتأهيلية لأصحاب الهمم في الدولة.

وقال عثمان إبراهيم بن هندي، المدير العام في بنك دبي التجاري: «إن يوم زايد للعمل الإنساني يمثل محطة مهمة لتكريس العمل الإنساني ومواصلة مسيرة الخير والعطاء التي كانت وما زالت الركيزة الرئيسية لدولة الإمارات وشعبها في علاقاتها مع جميع شعوب العالم».

وأضاف: «إن يوم زايد للعمل الإنساني، الذي يوافق 19 رمضان من كل عام، ذكرى مهمة لتخليد عطاء الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي أصبح رمزاً للعطاء الإنساني».

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