الجنيبي: يوم زايد للعمل الإنساني.. رسالة وفاء لقائد بنى الوطن

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أكد عبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، أن يوم زايد للعمل الإنساني الذي يصادف يوم التاسع عشر من رمضان من كل عام، تخليداً لذكرى رحيل مؤسس الدولة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، هو رسالة وفاء لقائد وأب لجميع الإماراتيين، أفنى عمره في بناء الوطن ووضع الأسس التي نعيشها الآن في واحة الأمن والازدهار دولة الإمارات العربية المتحدة. وقال الجنيبي: ونحن نستذكر «زايد الخير» في هذا اليوم، فإننا نسير على خطى الوالد المؤسس في كل يوم في حياتنا، وبرؤية القيادة الرشيدة نواصل الإخلاص والعمل من أجل نهضة هذا الوطن الذي يتبوأ الريادة في الأمن والتعايش والتطور في جميع المجالات.

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