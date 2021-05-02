عبدالله بن زايد: الإمارات رسّخت نموذجاً فريداً للعمل الإنساني المستدام

المصدر: أبوظبي- وام

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، أن الإمارات نجحت على مدار 50 عاماً في ترسيخ نموذج عالمي فريد للعمل الإنساني المستدام، الذي أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وأضحى نهجاً متأصلاً .

وقال سموه : «إن الإمارات العربية المتحدة باتت أيقونة العمل الإنساني العالمي، فمبادراتها الرائدة وأياديها البيضاء تمتد بالعون للمحتاجين في العالم أجمع، وتبعث برسالة مهمة للعالم أجمع وهي أنه بالخير والعطاء تسمو الأمم».

وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات تؤدي دوراً إنسانياً بارزاً يطال تأثيره العالم أجمع خلال جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وتؤكد من خلاله على أهمية إعلاء قيم التضامن والتلاحم.

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