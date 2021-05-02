مكتوم بن محمد: يوم زايد للعمل الإنساني رسالة للعالم أن الإمارات منارة للخير

المصدر: دبي ــ البيان

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، أن يوم زايد للعمل الإنساني ليس ذكرى عابرة في تاريخنا الوطني، بل هو رسالة للعالم بأن الإمارات هي منارة للخير، وأضاف سموه: زايد بنى الإمارات وجعلها رمزاً للإنسانية والعطاء، وعلى خطاه تكمل مسيرتها بنهجه الذي يرسخه أبناؤها اليوم. جاء ذلك في تدوينة نشرها سموه على حسابه الرسمي في «تويتر»: «يوم زايد للعمل الإنساني ليس ذكرى عابرة في تاريخنا الوطني، بل هو رسالة للعالم بأن الإمارات هي منارة للخير، بناها زايد وجعلها رمزاً للإنسانية والعطاء، وعلى خطاه تكمل مسيرتها بنهجه الذي يرسخه أبناؤها اليوم. رحم الله زايد الخير، لازال فقده عظيماً علينا، وستبقى قيمه راسخة فينا أبد الدهر».

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