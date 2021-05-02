«طرق دبي» حريصة على تعزيز التحول نحو القنوات الذكية

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، حرص الهيئة على تطوير خدمات ترخيص السائقين والمركبات، وتعزيز التحول نحو القنوات الذكية، بحيث تُنجز جميع المعاملات التي تقدمها الهيئة ذاتياً دون الحاجة لزيارة مراكز تقديم الخدمة، وكذلك توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة و(البلوك تشين) في تحسين الخدمات للمتعاملين، بما يسهم في تحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بالتحول نحو المدينة الذكية وجعل إمارة دبي المدينة الأذكى في العالم، من خلال تقديم خدمات وأداء يفوق توقعات المتعاملين وصولاً إلى إسعاد الناس.

جاء ذلك خلال لقاء معاليه بمديري مؤسسة الترخيص، الذي اطلع خلاله على برنامج التحول الرقمي لخدمات الترخيص التي يبلغ عددها 140 خدمة، بواقع 54 خدمة لترخيص السائقين، و53 خدمة لترخيص المركبات، و32 خدمة لأنشطة النقل التجاري، وخدمة واحدة لرقابة أنشطة الترخيص، ويرتكز البرنامج على أربعة محاور رئيسة هي خدمات بلا أوراق، وخدمات بلا زيارات، وتبسيط الإجراءات، وتحقيق الاستدامة، وروعي في تنفيذ البرنامج تبني منهجية المرونة، التي ساهمت في زيادة سرعة الاستجابة لتغيير المتطلبات بنسبة 70%، وزيادة سرعة التسليم بنسبة 25%، وجودة تطوير المنتج بنسبة 20%، وإنتاجية المبرمجين 15%.

خدمات مطوّرة

واستمع معاليه لشرح من عبدالله يوسف آل علي المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص، ومديري الإدارات في المؤسسة، عن التحول الرقمي في خدمات ترخيص السائقين الذي سيكون إطلاقه للمتعاملين في نهاية شهر مايو الجاري، بعد الانتهاء من تطوير 15 خدمة على القنوات الذكية، وتمثل نسبة المعاملات التي تشملها الخدمات المطورة 57% من إجمالي خدمات ترخيص السائقين، وسيكون إطلاق الخدمات المطورة على قنوات الهيئة الذكية، إضافة إلى توفيرها في جميع معاهد تعليم القيادة البالغ عددها 9 معاهد، وكذلك في 19 فرعاً رئيساً، وفي أكثر من 120 مكتب تقديم خدمة، فعلى سبيل المثال يسهم تطوير خدمة فتح ملف تعليم القيادة في خفض الوقت من يومين وأربع زيارات إلى 15 دقيقة فقط، ودون الحاجة لزيارة المركز، فيما يسهم تبسيط الإجراءات في تحويل 15 خدمة فرعية وتكميلية، إلى رحلة موحدة للحصول على رخصة القيادة، وشمل برنامج التطوير توفير نظام مركزي موحد لكل المعلومات، وأتمتة البيانات من خلال التكامل الرقمي مع أنظمة أخرى.

واطلع الطاير على مستجدات ربط ترخيص النقل التجاري مع منصة استثمر في دبي التي تهدف لتوفير بيئة مشجعة للاستثمار في المشاريع التنموية في إمارة دبي، حيث اكتمل ربط أنظمة الهيئة مع المنصة، ونـُظمت ورش عمل للشركات العاملة في نشاط النقل والتأجير البالغ عددها 11.500 شركة، موزعة على 69 نشاطاً تجارياً، وبناءً على التطوير انخفض زمن الحصول على الرخصة التجارية من 15 يوم عمل إلى 15 دقيقة، وانخفض عدد قوائم الاشتراطات من أربع إلى قائمة واحدة، وعدد المستندات المطلوبة من 10 مستندات إلى 1 أو 2 مستند (حسب نوع المعاملة).

مبادرات

شاهد معالي مطر الطاير عرضاً عن مبادرات تطوير الفحص الفني للمركبات، شملت تطوير معاملة (قيد الإجراء) لنتيجة الفحص الفني، ورفعت نسبة النجاح للمركبات في الفحص من 86.2 % إلى 88.7 %، وكذلك التحول اللاورقي في شهادات الفحص الفني، وساهمت في توفير طباعة مليون و94 ألف شهادة فحص منذ تطبيق النظام 2020، وبلغت نسبة الالتزام بالخدمة 98.3 %.

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