«السلامة الغذائية»: الاستثمار الزراعي المُمّكن بالتكنولوجيا رافد للأمن الغذائي

المصدر: أبوظبي- منى خليفة

أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أنه ومن خلال الدعم الدؤوب الذي تقدمه القيادة الرشيدة، أصبح القطاع الزراعي في إمارة أبوظبي يسهم بأكثر من 40 منتجاً زراعياً محلياً مختلفاً، متضمّناً الخضراوات والفاكهة بمختلف أنواعها، واللحوم والحليب والبيض ومشتقاتها، هذا بالإضافة إلى تعزيز الحملات الوقائية التي تنفذها لتمكين أنظمة الأمن الحيوي في القطاع الزراعي والترويج لأفضل الممارسات المتصلة بذلك.

وأوضحت الهيئة أن تشجيع الاستثمار في مجال التقنيات الحديثة والتعاون مع الشركات العالمية والمحلية رافد أساسي لقياس نسبة التحسن في المحصول من الإنتاج الممكن بالتكنولوجيا، حيث تم حديثاً اعتماد العديد من المشاريع الرائدة في هذا المجال، وهناك دعم دائم لزيادة الاستثمار في هذه التقنيات والتوسع في استخدامها في الإمارة، لدورها الكبير في جلب أهم الخبرات العالمية، وتعزيز الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي.

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