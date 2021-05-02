«سبوتنيك»: الإمارات تعزّز مكانتها مركزاً أساسياً في صناعة الغذاء

المصدر: ترجمة: فاتن صبح

ذكر موقع «سبوتنيك» في مقال بعنوان «الإمارات تسعى للعب دور مجمع تجارة الأغذية الأول وسط تغير المناخ والجائحة» أن الإمارات تجتهد، لتعزيز مكانتها مركزاً أساسياً في قطاع صناعة الغذاء والواردات، في ظل أزمتي تغير المناخ والجائحة، اللتين تؤثران على سلاسل الإمداد الحيوية، وفق ما قاله معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة.

وأضاف في حديث للموقع الروسي: «في ظل جائحة (كوفيد 19) التي كشفت الثغرات في سلاسل إمداد الطعام العالمية والتداعيات السلبية لتغير المناخ، التي تلقي بظلالها على القطاع الزراعي، تتبلور أقصى أولوياتنا في الحاضر في الأمن الغذائي.. إننا نركز على رفع مستوى التنوع الغذائي في الإمارات كما الاكتفاء الذاتي وتعزيز التنافسية، ضمن منتجات البلاد الغذائية، وتدعيم مكانة دولة الإمارات مركزاً أول لتجارة الأغذية».

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