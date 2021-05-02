هشام القاسم: فكرة مبتكرة وبنية تحتية متطورة

المصدر: دبي - البيان

قال هشام عبدالله القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول: «يعد وادي تكنولوجيا الغذاء بدبي، في مرحلته الأولى، الوجهة الاقتصادية والتجارية والبحثية الأحدث من نوعها على مستوى المنطقة، سواء من حيث فكرته المبتكرة أو بنيته التحتية المتطورة أو تخصصه الداعم لاقتصادات ومجتمعات المستقبل الذكية، أو تنوع الخيارات التي يوفرها لرواد الأعمال وأصحاب الأفكار الإبداعية والمشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والكبرى والمهتمين بالعمل والاستثمار في مجالات إنتاج وتطوير صناعة الغذاء، وما يرتبط به على مستوى عالمي». وأضاف: «وادي تكنولوجيا الغذاء بدبي، يتواجد على بعد 20 دقيقة فقط من مطاراتها وموانئها، ويتميز بتوفيره منظومة تشريعية متكاملة تيسّر تأسيس المشاريع في مجال الغذاء، وتسهل الوصول للأسواق، وتقدم خدمات شاملة وميزات تنافسية، وتمكّن المستثمرين من الاستفادة من الطلب المحلي والعالمي على علامة «صنع في الإمارات»، وجني ثمار تقاطع خطوط التجارة العالمية في دبي لتحقيق النمو الذي يتطلعون إليه».

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