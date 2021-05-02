50.45 مليون درهم حققها «أنبل رقم» لدعم 100 مليون وجبة

المصدر: دبي- سعيد الوشاحي

حقق مزاد الأرقام المميزة الخيري «أنبل رقم»، الذي نظمته مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية برعاية وحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، في «يوم زايد للعمل الإنساني» 50.45 مليون درهم توفر 50.45 مليون وجبة، حصيلة أربعة أرقام مميزة للوحات المركبات وخمسة أرقام مميزة للهواتف المتحركة ليعود ريعها الخيري لدعم حملة 100 مليون وجبة، الأكبر في المنطقة لإطعام الطعام في 30 دولة في أربع قارات خلال شهر رمضان المبارك.

وتزامن المزاد الخيري، الذي شهد كسر حاجز ثاني أغلى لوحة مركبة في العالم، مع يوم زايد للعمل الإنساني الموافق يوم 19 رمضان، مجدداً قيم العطاء والبذل وإغاثة الملهوف ومساعدة المحتاج التي كرّسها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، والآباء المؤسسون في نهج دولة الإمارات حتى أصبحت نموذجاً يحتذى في العمل الخيري والإنساني دون تمييز بين عرق أو دين أو منطقة جغرافية.

منصور بن محمد متابعاً فعاليات المزاد بحضور مطر الطاير | تصوير: محمد هشام وغلام كركر



وشهد مزاد «أنبل رقم» الخيري المساند لحملة 100 مليون وجبة، سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، ومعالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، وعبدالله سالم المانع، مدير عام «اتصالات» في منطقة دبي، وعدد من رجال الأعمال وشخصيات الفعاليات الاقتصادية ورواد العمل الخيري والإنساني في مجتمع الأعمال.



ونظم المزاد الخيري مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتعاون مع «الإمارات للمزادات»، وبدعم من هيئة الطرق والمواصلات وشركة مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات».



وقال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابه في «تويتر»: «شهد المزاد الخيري «أنبل رقم» الذي نظمته مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية دعماً لحملة 100 مليون وجبة، والذي حقق 50.45 مليون درهم.. ما يعكس ثقافة العطاء وحب الخير التي يتمتع بها مجتمع الإمارات».



وأضاف سموه: «بتوجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله.. استطاعت حملة 100 مليون وجبة أن تتخطى أهدافها وأن تصل إلى ثلاثين دولة حول العالم خلال الشهر الفضيل.. حب الخير ثقافة راسخة في قاموس قيادة وشعب دولة الإمارات».



قضية نبيلة



ويخصص المزاد الخيري للأرقام المميزة كامل ريعه للقضية النبيلة التي تجسدها حملة 100 مليون وجبة الهادفة إلى توفير الدعم الغذائي وإطعام الطعام في شهر رمضان المبارك للمحتاجين والجوعى في 30 دولة في أربع قارات، مع فتح باب المساهمة للجميع في مجتمع الإمارات الذي جسد قيم العطاء الراسخة التي أرستها القيادة الرشيدة للدولة، بتقديم كامل المساهمات المطلوبة لتوفير 100 مليون وجبة بفضل التبرعات التي تدفقت على حملة 100 مليون وجبة حتى حققت هدفها كاملاً خلال الأيام العشرة الأولى فقط على إطلاقها. وعرض المزاد الخيري مجموعة من الأرقام المميزة الخاصة بلوحات المركبات في دبي، كان أبرزها رقم اللوحة الفردي المميز AA9 بالإضافة إلى أرقام ثنائية مميزة ثلاثة هي U31 وT38 وE51. وفيما بلغ إجمالي ريع الأرقام المميزة التسعة للوحات المركبات وأرقام الهواتف المتحركة 48.5 مليون درهم، تبرع عدد من الحاضرين للمزاد الخيري بـ 1.95 مليون درهم، ليرفعوا حصيلته الإجمالية إلى 50.45 مليون درهم.



ثاني أغلى رقم



وحقق الرقم الفردي المميز AA9 قيمة 38 مليون درهم في مزاد «أنبل رقم»، ليصبح ثاني أغلى رقم في العالم يباع في المزاد العلني، وذلك بعد مزايدة حماسية تنافس فيها الحضور على اقتناء الرقم المميز وتخصيص ثمنه لدعم مبادرة 100 مليون وجبة الإنسانية، التي توفر الدعم الغذائي من دولة الإمارات إلى المحتاجين في 30 دولة في قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية في شهر رمضان المبارك.

فيما حققت الأرقام الزوجية المميزة الثلاثة الأخرى الخاصة بلوحات المركبات مبالغ مهمة بواقع 2.6 مليون درهم لرقم اللوحة U31، و2.8 مليون درهم لرقم اللوحة T38، و2.45 مليون درهم لرقم اللوحة E51.



أرقام الهاتف المتحرك



وشهد المزاد عرض أربعة أرقام مميزة للهاتف المتحرك من شركة اتصالات هي 0569999999، و0569999993، و0549999993، و0565555556، و0545555558 شهدت مزايدات نشطة من قبل المشاركين نظراً لتماثل أرقامها.

وحقق رقم 0569999999 مبلغ 3 ملايين درهم، فيما حقق رقم الهاتف المتحرك 0569999993 مبلغ 150 ألف درهم، وسجل رقم 0549999993 مبلغ 100 ألف درهم، وحقق رقم 0565555556 مبلغ 260 ألف درهم، وسجل رقم 0545555558 مبلغ 130 ألف درهم.



وتوفر سلسلة المزادات الخيرية الداعمة لحملة 100 مليون وجبة، التي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتعاون مع الإمارات للمزادات وموبي العالمية، وسيلة إضافية للخيرين ومحبي العطاء لدعم العمل الخيري والإنساني الهادف لتقديم العون الغذائي لملايين المحتاجين بصيغة طرود غذائية تصل إلى مستحقيها في 30 دولة. ويمكن لريع رقم مميز واحد أو عمل فني نادر أو إحدى مقتنيات القادة العالميين أن يساهم في توفير ملايين الوجبات لمستحقيها ضمن المجتمعات الأكثر حاجة التي تشملها حملة «100 مليون وجبة».ويضاف مزاد الأرقام المميزة الخيري إلى خيارات التبرع الرئيسية الأربعة التي وفرتها حملة 100 مليون وجبة منذ انطلاقها، بما في ذلك موقع الحملة الإلكتروني www.100millionmeals.ae؛ ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999 والحساب المصرفي المخصص للحملة لدى بنك دبي الإسلامي (AE08 0240 0015 2097 7815201)، وعبر إرسال كلمة «وجبة» أو «meal» باللغة الإنجليزية عن طريق الرسائل القصيرة على أرقام محددة، معروضة على موقع الحملة، لشبكتَي «دو» أو «اتصالات» في دولة الإمارات.



توزيع سريع



وكانت عمليات توزيع الدعم الغذائي الذي لا يميز بين عرق أو دين أو منطقة جغرافية ضمن الدول الثلاثين التي تشملها حملة 100 مليون وجبة قد انطلقت منذ الأيام الأولى لشهر رمضان لتشمل الأفراد والأسر المتعففة من المستفيدين من الحملة ومستحقي الدعم الغذائي في المجتمعات الأقل دخلاً ومخيمات اللاجئين والنازحين. وتمثل حملة 100 مليون وجبة دعوة مفتوحة للجميع من الأفراد والمؤسسات من داخل الدولة وخارجها للمساهمة في إطعام الطعام في شهر التراحم والتكافل والإحسان، حيث يمكن التبرع للحملة عبر أربع قنوات مختلفة.



وقالت سارة النعيمي مديرة إدارة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، إنه سيتم خلال اليومين المقبلين الإعلان عن نتائج حملة 100 مليون وجبة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مشيدة بالتفاعل الكبير من قبل المشاركين في مزاد أنبل رقم الذي هو في الأساس سخّر لخدمة المحتاجين.



وأوضحت أن الأرقام القياسية التي حققها المزاد هي دليل على وصول أهداف الحملة إلى كافة شرائح المجتمع الذين حرصوا على المساهمة فيها كلٌ بحسب إمكانيته، لافتةً إلى أن ما يميّز هذه الحملات الإنسانية أنها لا تقتصر على أبناء الإمارات بل هي مفتوحة لمشاركة المقيمين.



وقال عبدالله المناعي رئيس مجلس إدارة الإمارات للمزادات: إن المبالغ التي حققها المزاد الخيري الثاني الذي تنظمه الإمارات للمزادات ضمن حملة 100 مليون وجبة هو انعكاس لشعور أفراد المجتمع بمسؤولياتهم تجاه الآخرين، مؤكداً أن دولة الإمارات سبّاقة في فعل الخير ومساعدة المحتاجين والمعوزين حول العالم.



شكر



أكد مشتري الرقم الأنبل في العالم الذي عرّف نفسه بفاعل خير، أن المزاد فرصة لعمل الخير وحث الناس وتشجيعهم على التفكير بالآخرين، بالشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لإتاحة الفرصة للمقيمين للمشاركة في هذه المزادات الإنسانية.

فيما عبّر صاحب الرقم 31 U عن سعادته بالمشاركة في المزاد الخيري واقتناء رقم مميز، مؤكداً أن دولة الإمارات وطن التسامح والحب والخير تنطلق منها المبادرات الإنسانية والخيرية لنجدة الإنسان دون النظر لهويته لعرق أو لون.

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