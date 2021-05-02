«الوطني» يوافق على 11 مشروع قانون خلال 2021

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

وافق المجلس الوطني الاتحادي، وأقر 11 مشروع قانون على مدى 8 جلسات، عقدها منذ بداية العام الجاري 2021 وحتى الآن، بعد أن ناقشها وعدّل، واستحدث عدداً من موادها وبنودها، بهدف تطوير المنظومة التشريعية في الدولة، ومواكبة التطور، الذي تشهده الإمارات في مختلف القطاعات.

49 ساعة

وبحسب جدول أعمال الجلسات، التي عقدها المجلس الوطني الاتحادي، منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، فقد استغرق الزمن لعقد الجلسات الثماني ما يقارب 49 ساعة، رسخت ممارسة المجلس اختصاصه الرقابي والتشريعي في مناقشة مشروعات القوانين الاتحادية، وإبداء الرأي في المعاهدات والاتفاقيات الدولية، حيث إنه ووفقاً للدستور للمجلس أن يوافق على مشروعات القوانين أو يعدلها أو يرفضها.

وحاز القطاع الاقتصادي والمالي النصيب الأكبر من إجمالي عدد المشاريع المنظورة خلال العام الجاري، بواقع 5 مشاريع قوانين من أصل 11 مشروعاً، حيث تكللت جهود المجلس خلال مناقشة موادها وبنودها بالنجاح في ترسيخ منظومة تشريعية حديثة، تستهدف تنظيم حقوق الملكية الصناعية وحل المنازعات التجارية بالطرق الودية.

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