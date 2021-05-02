عبدالله بن زايد: الإمارات والسعودية علاقات راسخة ومتجذّرة

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، مساء أمس، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، ترتبطان بعلاقات أخوية راسخة ومتجذرة تزداد قوة وصلابة بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الشقيقين. وتبادل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، التهنئة بشهر رمضان المبارك وبحثا العلاقات الأخوية التاريخية والاستراتيجية بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية.

وجري خلال اللقاء التشاور حول مجمل القضايا والمستجدات في المنطقة، بالإضافة إلى بحث آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة.

وتطرق الجانبان إلى التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين في مواجهة تداعيات جائحة فيروس «كوفيد19» وسبل تعزيز العمل الدولي الجماعي من أجل المضي قدماً في مرحلة التعافي من الجائحة على مختلف الأصعدة.

وكان الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، قد وصل أمس إلى مطار البطين في أبوظبي وكان في استقباله سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي.

حضر اللقاء معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، ويعقوب يوسف الحوسني، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون المنظمات الدولية، وسلطان محمد الشامسي، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية، وتركي بن عبدالله الدخيل، سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة.

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