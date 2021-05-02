دبي الإسلامي يدعم الشارقة الخيرية بـ 9.5 ملايين درهم

المصدر: الشارقة – البيان

كشف عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي لجمعية «الشارقة الخيرية» أن الجمعية تلقت تبرعاً من بنك دبي الإسلامي، بلغ 9.5 ملايين درهم، لدعم مشروع زكاة المال، الذي تنفذه الجمعية بشكل مستمر على مدار العام، ويأتي ذلك لتلمّس إدارة البنك الحاجات الملحة لمستحقي الزكاة من الأسر المتعففة المسجلين بكشوف الجمعية، لا سيما في رمضان، شهر الخير والعطاء، وتوزيعها على مستحقيها، مؤكداً أن بنك دبي الإسلامي يعد أبرز الشركاء الاستراتيجيين، الذين تعول عليهم الجمعية دعم مشاريعها الخيرية، والتي تستند في تنفيذ الغالبية العظمى منها إلى التبرعات الواردة من مصارف الزكاة، جنباً إلى جنب مع سائر مصارف التبرع الأخرى.

منهج

وأضاف ابن خادم: إن هذا الدعم يأتي في إطار منهج دأب البنك على تنفيذه كل عام في شهر رمضان الفضيل، ويأتي ترجمة واقعية على تضافر الجهود في مجتمع الإمارات للارتقاء بالعمل الخيري، لافتاً إلى أن الجمعية أخذت على عاتقها مساعدة المحتاجين والأيتام والفقراء، وستوزّع «الزكاة» على الأسر بمبالغ متفاوتة، بعد دراسة أوضاعها المادية وعدد أفرادها، بناء على الضوابط الشرعية، فضلاً عن الحالات الإنسانية المستحقة للزكاة، والوقوف على وضع الأسر ذات الدخل المحدود المتضررة بسبب جائحة «كورونا».

ووجّه بن خادم الشكر إلى البنك على الدعم والعطاء المستمرين للجمعية، ولدوره الإنساني والمجتمعي، كل عام بتوزيع زكوات البنك على مستحقيها، بحسب الكشوف المعدّة والمعتمدة لديها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز