«كي بي إم جي» تتبرع بمليون درهم لـ «100 مليون وجبة»

المصدر: دبي - البيان

قدمت شركة الاستشارات والخدمات المهنيّة «كي بي إم جي الخليج الأدنى» مبلغ مليون درهم، تبرعاً منها لحملة «100 مليون وجبة»؛ أكبر حملة لإطعام الطعام في العالم العربي وأفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا، الهادفة لتقديم الدعم الغذائي إلى الأسر والأفراد المحتاجين في 30 دولة خلال شهر رمضان المبارك.

ويسهم مبلغ المليون درهم الذي قدمته «كي بي إم جي الخليج الأدنى» في سد جوع مليون فقير ومعوز، ضمن الحملة التي أطلقتها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي والشبكة الإقليمية لبنوك الطعام والمؤسسات الإنسانية والخيرية وبنوك الطعام في عدد من الدول التي تستهدفها الحملة، وبالتنسيق والشراكة مع عدد من الجهات والهيئات الاتحادية والمحلية، ومؤسسات وجمعيات إنسانية وخيرية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتجسد تبرعات الشركات والمؤسسات من القطاعين الحكومي والخاص ومجتمع الأعمال للحملة معاني التضامن والرحمة في شهر العطاء، في وقت يبدو العالم اليوم أحوج ما يكون إلى تعزيز التكافل وتنسيق الجهود للقضاء على الجوع وسوء التغذية، خصوصاً في ظل جائحة كورونا التي أصابت العالم أجمع، وخلّفت أزمات اقتصادية ومالية، تضاف إلى واقع الفقر المرير في المجتمعات الهشة.

سفراء التغيير الإيجابي

وقال نادر حفار، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «كي بي إم جي الخليج الأدنى»: المؤسسات يجب أن يكون لها دور في النهوض بالمجتمعات. ويمكننا جميعاً أن نكون سفراء للتغيير الإيجابي. ومبادرات المسؤولية المجتمعية للشركة التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من أعمالها وتحظى بدعم هائل من موظفيها هي التزام تجاه معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية الأكثر إلحاحاً في الوقت الراهن مثل الجوع والفقر وتوفير الخدمات التعليمية، متطلعاً إلى دعم المزيد من المبادرات مثل حملة «100 مليون وجبة»، من أجل إحداث تأثير إيجابي في المجتمعات.

درهم ووجبة لجائع

وتتيح حملة «100 مليون وجبة» الفرصة لجميع شرائح المجتمع والقطاعات في دولة الإمارات، سواء أكانت مؤسسات أم شركات أم رجال أعمال أم شخصيات عُرفت بأعمال البر والإحسان الإنسانية أم أفراداً قادرين، المساهمة فيها، من خلال التبرع النقدي لشراء عدد معين من وجبات الطعام أو ما يعادلها من طرود غذائية، موضبة ومرتبة بشكل لائق وصحي، يتم إيصالها إلى المحتاجين، أفراداً كانوا أم أسراً، مباشرة إلى أماكن سكنهم.

وتترجم هذه الحملة الأخوة والتعاضد من دولة الإمارات مع كل شعوب العالم لمواجهة تحديات الجوع وسوء التغذية، خصوصاً خلال شهر رمضان، شهر الخير والعطاء، دون تمييز بين الأعراق والأديان والدول والمناطق.

عناوين للتبرع

وتتواصل حملة توزيع الطعام على الأسر الفقيرة والمعوزة، في الدول التي تشملها الحملة، كما يستمر تلقي التبرعات عبر الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.100millionmeals.ae، ومركز الاتصال على رقم الاتصال المجاني 8004999، وعن طريق الحساب المصرفي المخصص للحملة من خلال بنك دبي الإسلامي وهو AE08 0240 0015 2097 7815 201، ومن خلال إرسال كلمة «وجبة» باللغة العربية أو «meal» باللغة الإنجليزية في رسالة نصية SMS على أرقام محددة على شبكتي «دو» أو «اتصالات» في دولة الإمارات.

لمحة

تعد شركة الاستشارات والخدمات المهنيّة «كي بي إم جي الخليج الأدنى» من الشركات الرائدة في مجال المحاسبة ومراجعة الحسابات، واستشارات الضرائب، وكذلك الاستثمار بما في ذلك تمويل الشركات والخدمات الاستشارية الاستثمارية في عمليات الاندماج والتملك والاكتتاب العام الأولي، فضلاً عن الخدمات المصرفية واستشارات إدارة الأعمال. وتواصل الشركة خطط النمو والتوسّع في دولة الإمارات وسلطنة عُمان من خلال استقطاب أصحاب المواهب والكفاءات في الشركة التي تضم حالياً أكثر من 1.200 موظف في كلا البلدين.

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