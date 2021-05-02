محاكم دبي توزّع وجبات إفطار على 2000 عامل

المصدر: دبي - البيان

احتفت محاكم دبي بيوم العمال العالمي، وذلك من خلال توزيع وجبات الإفطار على 2000 عامل، تزامناً مع يوم زايد للعمل الإنساني، وتأكيداً لحقوقهم وتكريماً للعمال وأصحاب المهن المختلفة، وتحقيقاً لمبدأ الدعم المعنوي والمادي لهم، وتقديراً لجهودهم المتواصلة وعطائهم الدائم. وأشار القاضي جمال الجابري رئيس المحكمة الابتدائية العمالية إلى أن دولة الإمارات تحتفل بمناسبة يوم العمال العالمي، الذي يصادف الأول من مايو كل عام، من خلال تقدير العاملين وتكريمهم، ويأتي ذلك في إطار حرص محاكم دبي واهتمامها بجميع فئات العمال باعتبارهم طرفاً رئيسياً في عملية الإنتاج وشريكاً في التنمية التي تشهدها الدولة، والقاعدة الأساسية للخدمات المساندة ولتحقيق النجاح، حيث تسهم جهودهم في تعزيز بيئة العمل.

وأضاف الجابري: تم توزيع وجبات الإفطار على العاملين في سكناتهم مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

وأشار سلطان السويدي رئيس قسم التسويق والفعاليات إلى أنه تم التعاون مع جمعية بيت الخير بمشاركة متطوعي فريق «نفاع» التطوعي التابع لمحاكم دبي، لتوزيع وجبات الإفطار على العمال، حيث إن الفعالية تتزامن مع احتفالات الدولة بهذا اليوم العالمي.

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