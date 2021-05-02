«الطاقة» تُطلع «الهوية» على تجربتها في التميز المؤسسي

المصدر: دبي - البيان

اطلعت وزارة الطاقة والبنية التحتية وفداً من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية على أفضل الممارسات في مجالات التميز وإدارة السمعة العالمية والذكاء الاصطناعي في الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل وغيرها من المحاور ذات الصلة، وذلك في إطار التعاون الاستراتيجي وتبادل الخبرات والمعلومات والمعرفة في مجال ممارسات التحول الرقمي، بالإضافة إلى استفادة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية من تجارب وخبرة الوزارة بإدارة الممتلكات ذات الارتباط بالسلامة المهنية.

جاء ذلك، خلال اجتماع تم عقده في ديوان الوزارة بدبي، بحضور المهندسة نادية مسلم النقبي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة، وعدد من المعنيين من الجانبين.

ورحبت المهندسة نادية النقبي بالحضور، مؤكدة أن الوزارة تبذل جهوداً حثيثة بهدف العبور للمئوية 2071، من خلال العمل المشترك مع شركائها في القطاع الحكومي بشقيه الاتحادي والمحلي، إلى جانب القطاع الخاص، مدعومة برؤية طموحة قادرة على استشراف المستقبل وترسيخ ثقافة التميز كمحور رئيس للعمل، وأن الاجتماع يهدف إلى تعزيز التعاون في مجال التحول الرقمي، والاستفادة من ممارسات الوزارة في مجال الذكاء الاصطناعي، والاستدامة وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، فضلاً عن مناقشة تفعيل الاتفاقية التي سبق إبرامها بين الطرفين الخاصة بتبادل المعلومات والخبرات بما يخدم مجال عمل كل منهما.

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