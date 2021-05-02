عبدالله بن زايد يستقبل وزير الخارجية السعودي

المصدر: وام

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي مساء اليوم صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة.

و تبادل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان و صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله التهنئة بشهر رمضان المبارك و بحثا العلاقات الأخوية التاريخية والاستراتيجية بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية.

و جري خلال اللقاء التشاور حول مجمل القضايا و المستجدات في المنطقة بالإضافة إلى بحث آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة.

و تطرق الجانبان إلى التعاون و التنسيق بين البلدين الشقيقين في مواجهة تداعيات جائحة فيروس "كوفيد - 19" وسبل تعزيز العمل الدولي الجماعي من أجل المضي قدما في مرحلة التعافي من الجائحة على مختلف الأصعدة.

و أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ترتبطان بعلاقات أخوية راسخة ومتجذرة تزداد قوة وصلابة بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الشقيقين.

كان صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة قد وصل اليوم إلى مطار البطين في أبوظبي وكان في استقباله سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي.

حضر اللقاء معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة و معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة و معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة و سعادة يعقوب يوسف الحوسني مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون المنظمات الدولية و سعادة سلطان محمد الشامسي مساعد وزير الخارجية و التعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية وسعادة تركي بن عبدالله الدخيل سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة.

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