المري: شرطة ومؤسسات دبي أثبتت كفاءتها بنسبة 300 % في التعامل مع الجائحة

المصدر: دبي - البيان

شهد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حفل تكريم الفائزين في جائزة القائد العام للتميز 2020 في عامها الـ17، والمُخصصة للاحتفاء بأصحاب الإنجازات ومنحهم أوسمة القائد العام لشرطة دبي في التميز الوظيفي، والتميز الإداري، والتميز المؤسسي، بكافة فئاتهم على مستوى الأفراد والضباط والمدنيين والإدارات العامة ومراكز الشرطة.

وأكد المري أن شرطة دبي وكافة المؤسسات في إمارة دبي أثبتت كفاءتها وقدرتها على القيام بمهامها بنسبة 300 % خلال التعامل مع جائحة كورونا، وهو ما ساهم في تميز دبي والإمارات عن العالم في التعامل مع الجائحة.

وعُقد حفل التكريم في نادي الضباط بحضور ضرار بالهول الفلاسي عضو المجلس الوطني الاتحادي، مدير عام مؤسسة وطني الإمارات، ومساعدي القائد العام لشرطة دبي، ومديري الإدارات العامة والفرعية ومراكز الشرطة وعدد من الضباط والأفراد.

وأشار اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، في كلمة مُسجلة إلى أن الجائزة تعد من أهم الجوائز التي تساهم في تطوير القدرات المؤسسية وصولاً إلى الريادة، وتحقيقاً لتوجهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الذي قال «أنا أؤمن وأتطلع إلى المستقبل، وأريد منكم جميعاً أن يكون لديكم الإيمان نفسه».

وعبر ضرار بالهول الفلاسي عن سعادته بتكريمه بجائزة القائد العام لشرطة دبي للتميز وحصوله على وسام القائد العام للخدمة المجتمعية، مؤكداً أن الجائزة ليست تكريماً له فقط، وإنما أيضاً تكريم لكل المتطوعين الذين بذلوا الجهود الاستثنائية خلال التعامل مع جائحة كورونا منذ بدايتها في منطقة نايف وخلال فترة برنامج التعقيم الوطني. وتابع: «جائزة القائد العام لشرطة دبي لها مكانة في قلبي خاصة وأنها تأتي من جهة مرموقة ألا وهي شرطة دبي».

عقب ذلك، قام معالي الفريق عبد الله خليفة المري بتقليد الأوسمة للفائزين في جائزة القائد العام لشرطة دبي للتميز 2020.

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