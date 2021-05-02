«الداخلية» تنظم ورشة حول السلامة في العمل

المصدر: أبوظبي - البيان

افتتح اللواء الركن خليفة حارب الخييلي رئيس مجلس التطوير المؤسسي بوزارة الداخلية، أعمال ورشة العمل الافتراضية التي نظمتها الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء ممثلة في إدارة الجودة مركز البيئة والصحة والسلامة المهنية عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد بعنوان «الصحة والسلامة في مكان العمل» بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للصحة والسلامة في مكان العمل، لتجسيد بناء ثقافة الوقاية والصحة والسلامة المهنية، لتعزيز بيئة عمل لائقة وصحية وآمنة. وقال: إن الاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل، يهدف إلى تعزيز الحوار الوطني الثلاثي المتمثل في تبني ممارسات مأمونة في أماكن العمل، وإبراز دور الدول الذي تضطلع بخدمات السلامة والصحة المهنية.

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