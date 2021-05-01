أكثر من 50 مليون درهم حصيلة مزاد أنبل رقم

المصدر: دبي- سعيد الوشاحي

بلغ ريع مزاد "أنبل رقم" الخيري الذي نظمته مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالتعاون مع «الإمارات للمزادات»، وبدعم من هيئة الطرق والمواصلات، وشركة مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات» أكثر 50 مليون درهم.

وعرض المزاد الذي نظم في هيلتون دبي الحبتور سيتي مساء اليوم "السبت"، مجموعة من الأرقام المميزة الخاصة بلوحات المركبات وأرقام الهاتف المتحرك المميزة، ليعود ريع المزايدة عليها لإطعام الطعام للمحتاجين في 30 دولة تشملها حملة 100 مليون وجبة التي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية والإنسانية والشبكة الإقليمية لبنوك الطعام وعدد من المؤسسات والجمعيات الإنسانية والخيرية في الدول الثلاثين التي تغطيها الحملة.

وحقق الرقم 9 الكود AA الأغلى سعراً بمبلغ 38 مليون درهم، ليكون بذلك ثاني أغلى رقم مركبة في العالم، تلاه رقم هاتف اتصالات (0569999999) والذي بيع بمبلغ 3 ملايين درهم، فيما حقق الرقم 31 الكود U مليونين و600 ألف درهم، وجاء بعده الرقم51 الكود E والذي بيع بمليونين و450 ألف درهم، فيما بيع الرقم 38 الكود T بمليون و800 ألف درهم.

وشهد مزاد "أنبل رقم" الذي حضره سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي حضور كبير وتنافس بين المحسنين من المواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات لامتلاك الأرقام المعروضة التي يذهب ريعها للحملة الأكبر في العالم لحملة مليون وجبة.

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