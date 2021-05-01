انطلاق المزاد الخيري «أنبل رقم» الداعم لـ«100 مليون وجبة»

المصدر: البيان لإلكتروني

أنطلق حفل المزاد الخيري (أنبل رقم) الداعم لحملة 100 مليون وجبة، برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، الأكبر في المنطقة لإطعام الطعام في 30 دولة في رمضان مساء اليوم السبت في هيلتون دبي الحبتور سيتي.

وتعرض في المزاد الخيري سلسلة من الأرقام المميزة للوحات المركبات والهواتف المتحركة التي يعود ريعها لدعم حملة «100 مليون وجبة» مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالتعاون مع «الإمارات للمزادات»، بدعم من هيئة الطرق والمواصلات وشركة مجموعة الإمارات للاتصالات "اتصالات".

مشاركة كبيرة من المواطنين والمقيمين من مختلف الجنيسات في مزاد #أنبل_رقم#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/eDZOrJ89sK — صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 1, 2021

بيع رقم مركبه 38 T بمبلغ 1.8 مليون درهم في مزاد #أنبل_رقم #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/sLVqMEVRrZ — صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 1, 2021

بيع رقم مركبة 9 AA بمبلغ 38 مليون درهم في مزاد #أنبل_رقم#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/uEP7mSJEzS — صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 1, 2021

بيع الرقم 0549999993 بمبلغ 100 ألف درهم في مزاد #أنبل_رقم#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/CdYlEeHNKD — صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 1, 2021

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز