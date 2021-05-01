انطلاق المزاد الخيري «أنبل رقم» الداعم لـ«100 مليون وجبة»
أنطلق حفل المزاد الخيري (أنبل رقم) الداعم لحملة 100 مليون وجبة، برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، الأكبر في المنطقة لإطعام الطعام في 30 دولة في رمضان مساء اليوم السبت في هيلتون دبي الحبتور سيتي.
وتعرض في المزاد الخيري سلسلة من الأرقام المميزة للوحات المركبات والهواتف المتحركة التي يعود ريعها لدعم حملة «100 مليون وجبة» مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالتعاون مع «الإمارات للمزادات»، بدعم من هيئة الطرق والمواصلات وشركة مجموعة الإمارات للاتصالات "اتصالات".
انطلاق حفل المزاد الخيري #أنبل_رقم تحت رعاية سمو الشيخ #منصور_بن_محمد_آل_مكتوم#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/AkdlLlE2FE— صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 1, 2021
مشاركة كبيرة من المواطنين والمقيمين من مختلف الجنيسات في مزاد #أنبل_رقم#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/eDZOrJ89sK— صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 1, 2021
بيع رقم هاتف من #اتصالات بقيمة 150 ألف درهم في مزاد #أنبل_رقم#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/svOSzkIsvl— صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 1, 2021
بيع رقم مركبه 38 T بمبلغ 1.8 مليون درهم في مزاد #أنبل_رقم #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/sLVqMEVRrZ— صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 1, 2021
بيع رقم مركبة 9 AA بمبلغ 38 مليون درهم في مزاد #أنبل_رقم#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/uEP7mSJEzS— صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 1, 2021
بيع الرقم 0549999993 بمبلغ 100 ألف درهم في مزاد #أنبل_رقم#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/CdYlEeHNKD— صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 1, 2021