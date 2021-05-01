انطلاق المزاد الخيري «أنبل رقم» الداعم لـ«100 مليون وجبة»

المصدر:
  • البيان لإلكتروني
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 أنطلق حفل المزاد الخيري (أنبل رقم) الداعم لحملة 100 مليون وجبة، برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي،  الأكبر في المنطقة لإطعام الطعام في 30 دولة في رمضان مساء اليوم السبت في هيلتون دبي الحبتور سيتي.

وتعرض في المزاد الخيري سلسلة من الأرقام المميزة للوحات المركبات والهواتف المتحركة التي يعود ريعها لدعم حملة «100 مليون وجبة» مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالتعاون مع «الإمارات للمزادات»، بدعم من هيئة الطرق والمواصلات وشركة مجموعة الإمارات للاتصالات "اتصالات".

 

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