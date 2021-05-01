ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب مناطق الإمارات خلال شهر مايو

المصدر: أبوظبي - مصطفى خليفة

ذكر تقرير للمركز الوطني للأرصاد أن شهر مايو يعتبر أحد شهور الفترة الانتقالية الأولى (الربيع) ما بين فصلي الشتاء والصيف، وفي هذا الشهر يستمر تحرك الشمس ظاهرياً نحو الشمال من خط الاستواء، حيث يطول النهار تدريجياً في نصف الكرة الشمالي، وهذا يؤدي بدوره إلى الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب مناطق الدولة خلال هذا الشهر.

ووفقاً للمركز الوطني، يضعف ويتراجع تأثير المرتفع الجوي السيبيري على الدولة خلال هذا الشهر، وتؤثر المنخفضات في المنطقة، حيث يمتد منخفض جوي من جهة الغرب أو من جهة الشرق، وعندما يصاحبها امتداد منخفضات جوية علوية متجهة من الغرب الى الشرق تزداد كميات السحب على بعض المناطق مع فرصة سقوط الأمطار.

وتشير السجلات المناخية إلى أن أعلى كمية أمطار سجلت خلال شهر مايو كانت بواقع 134.4 ملم على منطقة الفلي في عام 1981.

فيما تقل نسبة الرطوبة في الهواء قليلاً خلال هذا الشهر بالمقارنة بشهر أبريل خاصة مع النصف الثاني منه، وإن ظلت الفرص قائمة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على مناطق متفرقة خاصة خلال النصف الأول منه، ويقل تكرار حدوثه في النصف الثاني.

وتشير الإحصائيات المناخية إلى أن متوسط درجة الحرارة يتراوح ما بين 30.5 و33.5 درجة مئوية، ومتوسط درجة الحرارة العظمى ما بين 37.2 و40.7 درجة مئوية، ومتوسط درجة الحرارة الصغرى ما بين 24.0 و26.6 درجة مئوية.

وسجلت أعلى درجة حرارة خلال شهر مايو في أم الزمول ومطار الفجيرة بواقع 50.2 درجة مئوية سنة 2009، وسجلت أقل درجة حرارة على جبل جيس عام 2005 والتي بلغت 9.0 درجة مئوية.

كما تشير البيانات إلى أن متوسط الرطوبة النسبية خلال هذا الشهر 39% ومتوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 54 % إلى 82 % ومتوسط الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 14 % إلى 22 %

وتم تسجيل أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية كان في سنة 2016 حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب يومان ضباب و11 يوم ضباب خفيف.

الطقس

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس يوم غد صحواً إلى غائم جزئياً على بعض المناطق الشرقية مع فرصة تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، قد تصل سرعتها إلى 35 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويوم الاثنين، يظل الطقس صحواً إلى غائم جزئياً على بعض المناطق خاصة الشرقية قد تكون ركامية بعد الظهر، مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتكون مثيرة للغبار.

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