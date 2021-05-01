محمد بن راشد يطلق مشروع وادي تكنولوجيا الغذاء في دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مشروع وادي تكنولوجيا الغذاء في دبي -المرحلة الأولى لتكون مدينة جديدة من مدن دبي التخصصية تحتضن شركات الزراعة والغذاء التخصصية.

وقال سموه على حسابه في تويتر" أطلقنا بحمدالله مشروعاً تنموياً جديداً بدبي .. وادي تكنولوجيا الغذاء -المرحلة الأولى... مدينة جديدة من مدن دبي التخصصية ستحتضن شركات الزراعة والغذاء التخصصية وستضم مركزاً للأبحاث ومقرات للشركات ومخازن لوجستية ومناطق للزراعة العمودية والمائية وغيرها".

وأضاف سموه "حجم تجارة الغذاء لدينا تتجاوز 100 مليار درهم سنويا .. نحن ملتقى عالمي لوجستي لتجارة الغذاء .. وسنعمل على تطوير بيئة عمل جديدة لهذا النوع من الشركات لتطور تقنيات زراعية جديدة وترسخ أمننا الغذائي المستقبلي".

وقالت معالي مريم المهيري، وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي، إن مشروع وادي تكنولوجيا الغذاء هو خطوة رائدة لتعزيز الأمن الغذائي... يترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في استشراف المستقبل وتصميمه وصناعته، وبناء الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.

#محمد_بن_راشد : أطلقنا بحمدالله مشروعاً تنموياً جديداً بدبي .. وادي تكنولوجيا الغذاء -المرحلة الأولى... مدينة جديدة من مدن دبي التخصصية ستحتضن شركات الزراعة والغذاء التخصصية وستضم مركزاً للأبحاث ومقرات للشركات ومخازن لوجستية ومناطق للزراعة العمودية والمائية وغيرها pic.twitter.com/hkUQpMpsMm — صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 1, 2021

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