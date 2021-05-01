منصة التطوّع الصحي تستقطب 2000 كادر طبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

استقطبت مبادرة أطباء الإمارات 2000 متطوع من خط الدفاع الأول في منصة الإمارات للتطوع الصحي، والتي دشنت قبل عقدين كأول منصة للتطوع التخصصي في الدولة، والتي تسهم بشكل فعّال في استقطاب وتمكين الكوادر الطبية التخصصية في خدمة المجتمع، ورد الجميل للوطن من خلال التطوع بآلاف الساعات التطوعية في الفرق الطبية التطوعية والاحتياطية من الجيش الأبيض للعمل في العيادات المتنقلة والمستشفيات الميدانية محلياً ودولياً.

وتأتي منصة الإمارات للتطوع الصحي ضمن سلسلة من المبادرات المبتكرة، والتي أسهمت في إحداث نقلة نوعية في الحركة التطوعية التخصصية محلياً ودولياً والتي أبرزها إطلاق حملات زايد الإنسانية العالمية، والتي استطاعت الوصول برسالاتها الإنسانية للملايين في شتى بقاع العالم.

إضافة إلى تأسيس أول مستشفى ميداني متحرك وأول عيادات متنقلة للكشف المبكر عن مرض كورونا، وأول مركز متحرك للمسح، ومركز تطعيم كورونا متنقل، وإطلاق أكاديمية لبناء قدرات خط الدفاع الأول، وزيادة جاهزيتها في مجال الاستجابة الطبية للطوارئ، وتأسيس مركز لطب الكوارث، والذي عزز دعم جهود مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة في مكافحة مرض فيروس كورونا.

وأكد جراح القلب الإماراتي الدكتور عادل الشامري العجمي رئيس مبادرة زايد العطاء رئيس مبادرة أطباء الإمارات، أن منصة التطوع الصحي تستقبل عدة تخصصات في العمل الصحي التطوعي، فهي تستقبل الأطقم الطبية التي حصلت على تصريح مهني بممارسة العمل الصحي.

كما تستقبل المنصة طلاب الجامعات والمعاهد الصحية خلال فترة الدراسة، وتتيح لهم تقديم العمل التطوعي، وكذلك أصحاب المهن الصحية المتقاعدين، الذين يمكنهم المساهمة في تقديم الخدمات الصحية، وبلغ عدد المنضمين إلى المنصة منذ إطلاقها أكثر من ألفي متطوع.

وقد أسهم المنضمون للمنصة في تقديم الكثير من الخدمات الصحية، وتخفيف الضغط على المؤسسات والمستشفيات الحكومية في الدولة خصوصاً في الفترة السابقة، حيث أسهمت الفرق الطبية التطوعية المسجلة في منصة التطوع الصحي في دعم جهود مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة لمكافحة مرض فيروس كورونا من خلال التطوع في مراكز المسح والتطعيم والعيادات المتنقلة والمستشفيات الميدانية المتنقلة لأطباء الإمارات.

وأضاف أن مجالات العمل التطوعي الصحي كثيرة وواسعة، وتضم منصة التطوع الصحي العديد من المجالات التي من خلالها يمكن للمتقدم المساهمة في تقديم الخدمة التي تتوافق مع مهاراته وإمكاناته، ومن المجالات التي توفرها المنصة للمشاركين منها العمل الصحي التطوعي في المستشفيات الميدانية والمراكز الطبية المتنقلة، والعمل في الحجر الصحي للأوبئة والأمراض المعدية.

والعمل التطوعي في مراكز المسح، والتطعيم للحد من انتشار مرض فيروس «كوفيد 19»، والعمل التطوعي في مراكز العناية المركزة والحرجة، وتقديم الاستشارات الطبية عبر الإنترنت، والإجابة عن الأسئلة الصحية، والاشتراك في إجراء الأبحاث والدراسات الطبية الميدانية في الدولة، وتقديم الدعم والمساعدة للتخصصات الطبية والصحية العاملة في المراكز الحرجة، والاشتراك في تقديم صورة عن الأعمال التطوعية في وسائل الإعلام.

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