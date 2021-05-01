ولي عهد أبوظبي: الثقافة والإبداع لغة مشتركة ترسخ قيم المحبة والتسامح

المصدر: أبوظبي- وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن الثقافة والإبداع لغة مشتركة عابرة للحدود تترسخ بها قيم المحبة والتسامح والحوار بين الأمم والشعوب، وبارك سموه للفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب من كتاب ومفكرين ومؤسسات ثقافية عربية وعالمية، كما هنأ سموه الفيلسوف الألماني يورجن هابرماس بالفوز بشخصية العام الثقافية. جاء ذلك في تدوينة لسموه نشرها على حسابه الرسمي في «تويتر»: «نبارك للفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب من كتاب ومفكرين ومؤسسات ثقافية عربية وعالمية، ونهنئ الفيلسوف الألماني يورجن هابرماس بالفوز بشخصية العام الثقافية.. الثقافة والإبداع لغة مشتركة عابرة للحدود تترسخ بها قيم المحبة والتسامح والحوار بين الأمم والشعوب».

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