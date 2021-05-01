«حماية» يواصل لقاءه بالجمهور عبر «احم نفسك»

المصدر: دبي- البيان

تواصل حملة «احم نفسك» فعالياتها خلال شهر رمضان المبارك، والتي أطلقها مركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، للتعريف بالمادة القانونية 43 من قانون المخدرات الإماراتي، وتوعية الشباب بمخاطر الوقوع في إدمان المخدرات والمؤثرات العقلية، وآثارها السلبية المترتبة على الفرج وأسرته والمجتمع.

وشاركت الروبوت «أمل»، سفيرة التوعية الذكية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بفعاليات الحملة التي وصلت إلى مركز العربي سنتر ولاقت الروبوت «أمل» تفاعلاً وترحيباً كبيرين من زوار المركز.

وتجولت الروبوت «أمل» بين أروقة المركز متفاعلة مع الجمهور بشتى فئاتهم العمرية من خلال أجوبتها الذكية على كافة استفساراتهم المختلفة والمتنوعة، وتم تزويدها بمعلومات مختلفة حول أضرار المخدرات وسبل الوقاية منها، وأهم الأضرار التي تسببها المخدرات على الفرد ومحيطه، والعلامات الجسدية المختلفة الدالة على المتعاطي.

4 مراكز



يُذكر أن حملة «احم نفسك» تقام خلال شهر رمضان المبارك وموزعة على 4 مراكز تجارية، وهي مركز دبي التجاري العالمي، البرشاء مول، العربي سنتر، والورقاء سيتي مول بالفترة المسائية من الساعة 8:30 وحتى 12مساء، وتستهدف بالمقام الأول التعريف بالمادة القانونية 43 من قانون المخدرات الإماراتي.

ومدى الفوائد التي يجنيها المتعاطي حين يُسلم نفسه طواعية لأي مركز علاج أو للنيابة أو لأي مركز شرطة، مستفيداً من حيثيات المادة القانونية التي تعفيه من العقوبة والجزاءات بعد تسليم نفسه أو من خلال أسرته أو زوجته أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية طلباً للعلاج.

الفئة المستهدفة

وقال الملازم أحمد سالم الكعبي رئيس قسم البرامج المجتمعية بمركز حماية الدولي، ومنسق حملة «احم نفسك»، بأن اختيار المواقع الأربعة جاء بعد دراسة متأنية لطبيعة مدينة دبي الجغرافية، والتوزيع السكاني بها، سعياً منا إلى إيصال رسالتنا التوعوية للأسرة بكافة أركانها عبر ليالي شهر رمضان الروحانية، وبصورة سلسلة متضمنة العديد من المسابقات وبجوائز عينية قيّمة.

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