بلدية الشارقة تبدأ حملة الصيانة والنظافة ورصد المخالفات

المصدر: الشارقة – البيان

بدأت بلدية مدينة الشارقة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين القيادة العامة لشرطة الشارقة ودائرة الأشغال العامة، حملة ميدانية على نطاق واسع لتشمل مناطق مدينة الشارقة كافة، بهدف متابعة نظافة وصيانة المباني ورصد مشوهات المظهر العام والمخالفات الخدمية الأخرى كافة، وذلك تنفيذاً لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتعزيز المظهر الجمالي للإمارة وتوفير أفضل الخدمات للسكان بما يحقق راحتهم وسعادتهم، وتماشياً مع خطتها الاستراتيجية في تحقيق الاستدامة وجودة الحياة.

وانطلقت الحملة من منطقة مويلح التجارية بحضور ثابت الطريفي المدير العام للبلدية ومساعدي المدير العام وعدد من المسؤولين في البلدية والمهندسة هند الهاشمي مدير إدارة الخدمات العامة في دائرة الأشغال العامة وممثلين عن القيادة العامة لشرطة الشارقة.

فرق

وقال ثابت الطريفي إن الحملة انطلقت تنفيذاً لرؤى وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة لرصد مشوهات المظهر العام وسوء استخدام بعض المباني، وشكلت البلدية فريق عمل في وقت سابق لحصر المباني كافة في مناطق المدينة لمتابعة نظافتها وصيانتها مع الملاك والبدء بتوجيه إنذارات وإخطارات ومتابعة تعديل أوضاعها ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة ومخالفة غير الملتزمين، وتم وضع جدول زمني لحصر هذه التجاوزات واتخاذ اللازم حيالها.

وأوضح الطريفي أن هذه الحملة تشارك بها قطاعات البلدية بالتعاون مع دائرة الأشغال العامة والقيادة العامة لشرطة الشارقة، ويتم العمل فيها لتشمل كل ما يتعلق بالصرف الصحي ومشوهات المظهر العام، كما تشمل مخالفات البناء والتقسيمات الهندسية المخالفة ونظافة المباني من واجهات وسلالم وممرات والوقوف على أبرز الأسباب التي تؤدي إلى مضايقة السكان كانبعاث أي روائح أو الاستخدام الخطأ للمساحات الخدمية.

من جانبه كشف المهندس خليفة بن هدة السويدي مساعد المدير العام لقطاع الهندسة والمباني عن رصد العديد من التجاوزات الخاصة بالمباني في بعض المناطق، ومنها وجود مخلفات البناء على الأسطح ووجود تقسيمات هندسية مخالفة وسوء حالة الممرات والسلالم وعدم نظافة الواجهات.

ولذا عملت البلدية على وضع خطة ممنهجة ومدروسة لتنفيذ توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة لتعديل وتصحيح أوضاع هذه المباني وعمل الصيانة الوقائية اللازمة وحث الملاك وجمعيات الملاك على ضرورة التعاون لتنفيذ أهداف الحملة وتفادياً لتعرضهم لأي مخالفات أو غرامات.

وأشار إلى أن البلدية تتخذ إجراءات علمية وعملية محدثة لرفع كفاءة المباني وزيادة جودتها في الإمارة سواء المباني القائمة أو قيد الإنشاء تماشياً مع النهضة العمرانية والتطور الكبير في مجالات التشييد والبناء.

متابعة

وفي السياق ذاته أكد المهندس حسن التفاق مساعد المدير العام لقطاع الزراعة والبيئة أن الحملة تشمل متابعة دخول وخروج صهاريج سحب مياه الصرف الصحي من منطقة مويلح التجارية، وتسريع وتيرة العمل لمشروع الصرف الصحي من قبل دائرة الأشغال باعتبارها الجهة المنفذة لمشاريع الصرف الصحي بالإمارة، كما ستقوم البلدية بتعزيز التعاون مع الدائرة لتوفير الإمكانات كافة وتبادل البيانات اللازمة ووضع العديد من الاقتراحات لإنجاز المشروع بناءً على الجدول الزمني المحدد.

تكثيف

وفي الجولة أكد خالد بن فلاح السويدي مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين تكثيف الزيارات التفتيشية من قبل إدارة الرقابة والتفتيش البلدي لرصد مشوهات المظهر العام واستمرار حملات إخلاء المخالفين والعزاب من المناطق المخصصة للأسر والعائلات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المباني المخالفة لاشتراطات النظافة وخصوصاً الواجهات، مشيراً إلى متابعة الملاحظات كافة الواردة عبر مركز الاتصال لإدارة التنظيم الإيجاري المتعلقة بإجراءات الصيانة.

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