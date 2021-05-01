أنور قرقاش: من أهم مقومات نجاح الإمارات القيادة وخصالها

المصدر: دبي- البيان

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن اتصال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بهدى المطروشي صاحبة ورشة صيانة المركبات لفتة إنسانية نبيلة وصورة من صور القيادة.

وقال معاليه في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «من أهم مقومات نجاح الإمارات القيادة وخصالها واتصال الشيخ محمد بن زايد بهدى المطروشي وتشجيعها صورة من صور القيادة، فهي لفتات إنسانية، وهي مواقف نبيلة، وهي وفاء وتقدير، فكما تكون القيادة استشرافاً للمستقبل، فهي اهتمام بالتفاصيل، والتحفيز، ومعرفة وقع الكلمة، وتأثير الموقف».

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