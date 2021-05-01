عبيد بن سرور: الإمارات توفر حياة كريمة للعمال

المصدر: دبي- البيان

أكد اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي، أن دولة الإمارات تضع ملف العمال على قمة أجندة أعمالها وتولي حقوق هذه الفئات اهتماماً كبيراً من خلال توفير كل متطلبات الحياة الكريمة لهم ورعاية كافة شؤونهم الصحية والنفسية والاجتماعية.

وقال، إن الإمارات قدمت أنموذجاً عالمياً في مجال رعاية وحماية العمال خلال جائحة «كورونا»، وفق رؤية حكومة دبي، التي تسعى أن تكون الإمارة أفضل مكان للعمل في العالم.

وأشار إلى أن العمال محور رئيسي للاقتصاد وشركاء في التنمية العمرانية، موجهاً كلمة للعمال في يومهم قائلاً: «الإمارات وطنكم الثاني وأنتم جزء لا يتجزأ من قصة نجاحه، ويشرفنا أن أبناء عدد كبير من العمال والموظفين درسوا على هذه الأرض حتى أصبحوا جزءاً من نسيج الوطن».

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