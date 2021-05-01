وفد «التوازن الاقتصادي » يزور أكاديمية سيف بن زايد

المصدر: أبوظبي - البيان

اطلع مجلس التوازن الاقتصادي على أحدث الممارسات في مجال التدريب الافتراضي والتفاعلي والذكي في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

ورحب المقدم طلال عبد الرحيم الأحمد - مدير مركز التدريب الافتراضي بالوفد برئاسة سيف أحمد السويدي - مدير مشروع منظومة نظام البري في المجلس، مشيداً بالجهود الحثيثة في تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين الجهتين.

وتم خلال اللقاء استعراض آلية العمل والبرامج الخاصة للواقع المعزز والمحاكاة في تطوير وتنفيذ السيناريوهات الافتراضية وفقاً للواقع بالأكاديمية.

كما اطلع الوفد على التقنيات والبرامج والمناهج الافتراضية والأنظمة المطبقة حالياً والمشاريع المستقبلية، مؤكداً أهمية الزيارة التي تأتي في إطار التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمقارنات المعيارية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز