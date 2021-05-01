«الرحمة للأعمال الخيرية»: الشيخ زايد غرس حب الخير في نفوس أبناء الإمارات

المصدر: رأس الخيمة - وام

أكدت مؤسسة الرحمة للأعمال الخيرية برأس الخيمة أن التاريخ لن ينسى ما قدمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» من عمل خيري وإنساني في قلب القاصي والداني وما غرسه من حب الخير في نفوس أبنائه بمجتمع دولة الإمارات.

وقال عبدالله الطنيجي الأمين العام لمؤسسة الرحمة للأعمال الخيرية برأس الخيمة - في تصريح بمناسبة «يوم زايد للعمل الإنساني» الذي يصادف 19 رمضان من كل عام - سيظل الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» يسكن القلوب وحاضراً في الوجدان وموجوداً ببصماته الخالدة وأياديه البيضاء ساطعة حيثما بلغ الجود الإماراتي..

مشيراً إلى أن يوم زايد للعمل الإنساني يهدف إلى ترسيخ العمل الإنساني في الإمارات أسلوب حياة وسلوكاً حضارياً تتناقله الأجيال ويجسد تلاحم أبناء الإمارات حول قيادتهم الرشيدة للتعبير عن مشاعر الوفاء لمسيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» غير المسبوقة في العطاء.

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