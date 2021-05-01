محمد بن راشد: تعلمت من زايد أكثر من المدارس والكليات

المصدر: دبي - البيان

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فيديو على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، عبر وسم ومضات رمضانية، تضمن صوراً لسموه مع المغفور لهما بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، مؤكداً سموه أن المغفور لهما مدرسة في القيادة والريادة.

وقال سموه في الفيديو الذي يواكب الاحتفال بيوم زايد للعمل الإنساني: «قدوتي نبيي وحبيبي، أما قائدي واللي تعلمت منهم الكثير هم زايد وراشد، طيب الله ثراهما، كان زايد صراحة خير قائد اللي تعلمت منه، نحن تعلمنا من المدارس والكليات، لكن أكثر ما تعلمت من زايد لأنه هو رباني ووصاني».

وتضمن الفيديو أبياتاً شعرية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، جاء فيها:

وزايــــــد وداده بنــــــى فــــــي القلــــــب بنيـــــاني

وزايـــــــــد قصـــــــــيدي وأبيـــــــــاتي وتلحينـــــــــي

وزايـــد أبـــوي الـــذي مـــا أرضـــى معــه ثــاني

وزايــــــد عيــــــوني وشــــــوفي الــــــي يــــــدليني

وزايد أخويه وصديقي وكلّ خلاني

وزايد عضيدي وعزمي ومن يجدّيني

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