بلدية دبي: 33 موقعاً لمراقبة الحشرات الطائرة

المصدر: دبي - وائل نعيم

أكدت بلدية دبي أنها تكافح انتشار البعوض من خلال خطة متكاملة وعبر عمليات المسح الدوري للحشرة.

حيث تقوم بحملات مستمرة على مدار العام وتغطي جميع مناطق إمارة دبي البالغ عددها 210 مناطق، وتستهدف عمليات مراقبة الحشرات الطائرة الماصة للدم 33 موقعاً في إمارة دبي وتتم عمليات مراقبة دخول الأنواع الجديدة من البعوض والحشرات الطائرة من خلال منافذ الدولة البرية والبحرية والجوية بهدف منعها من التأقلم في بيئة دبي.

مكافحة

وأوضحت بلدية دبي أن قسم مكافحة آفات الصحة العامة لديها يقوم بمكافحة حشرة البعوض في حال الإصابة عن طريق أجهزة ذكية تستخدم لمكافحة هذه الحشرة (BG)، كما يتم استخدام المكافحة البيولوجية عن طريق وضع الأسماك التي تتغذى على يرقات البعوض في تجمعات المياه الكبيرة للتخلص من هذه اليرقات.

وكذلك المكافحة البكتيرية عن طريق وضع الأقراص البكتيرية في المياه للقضاء على طور يرقات البعوض وكذلك عن طريق المكافحة الكيميائية عبر الرش الضبابي في الأماكن التي تم فيها تسجيل بلاغات البعوض. بالإضافة لحملات التوعية للحد من الممارسات الخاطئة التي تؤدي إلى تكاثر حشرات البعوض.

حملات توعوية

كما يقوم قسم مكافحة آفات الصحة العامة بعمل حملات توعية مستمرة على مدار العام لتوعية الجمهور بطرق الحد من تكاثر حشرة البعوض وهذه الحملات شهرية مستمرة تستهدف المناطق الأكثر بلاغات عن حشرة البعوض عن طريق حصر معدلات البلاغات، ومقارنتها شهرياً مع معدلات الإصابة في العام الفائت 2020 لمعرفة معدلات الإصابة وتقدير كفاءة عمليات المكافحة والتوعية.

وتقوم البلدية بوضع الملصقات التوعوية من خلال في المناطق ذات معدلات الإصابة المرتفعة بهدف التركيز على أهم الممارسات التي ينبغي على الأفراد ممارستها داخل منازلهم للتأكد من عدم وجود أي مياه راكدة حول منازلهم وللتخلص من أي تسريب أو تجمعات راكدة للمياه قد تؤدي لتكاثر حشرة البعوض.

مقارنة

وأفادت بلدية دبي أنه عند إجراء مقارنة بين عدد البلاغات في عام 2020 مقارنة بعام 2021 وجدنا انخفاض معدلات تكاثر حشرة البعوض في الربع الأول 2021 مقارنة بالربع الأول 2020 بنسبة أكثر من 35%.

كما يقوم فريق التثقيف والتوعية بإرسال رسائل نصية تثقيفية لكل العملاء الذين اشتكوا من وجود حشرات البعوض كما يقوم فريق التوعية بنشر الأفلام التوعوية عبر وسائل التواصل الخاصة بالبلدية من خلال حملات وبرامج تستهدف وسائل التواصل الاجتماعي، حيث بلغ عدد مشاهدات الفيلم التثقيفي الخاص بالبعوض أكثر من 200 ألف مشاهدة عبر منصة برق الإمارات ومنصات التواصل الخاصة بالبلدية.

مصائد

وقالت: يستخدم قسم مكافحة آفات الصحة العامة تقنية حديثة عن طريق استخدام جهاز مصائد البعوض الذي يعمل على اصطياد كل أنواع البعوض بالإضافة للحشرات الطائرة الماصة للدم مثل: ذبابة الرمل وذبابة الإسطبل والأنواع الصغيرة من الذباب اللاسع ويتم رصد معدلات انتشارها بشكل شهري وإخطار شعبة المكافحة فوراً في حال ازدياد معدلات الانتشار.

وأوضحت أن المصائد منصوبة بشكل دائم بأهم منافذ الدولة مثل: مطار دبي الدولي وميناء جبل علي وراشد والحمرية وحديقة الخور والمحمية الطبيعية للطيور بزعبيل وإسطبلات للخيول الرئيسية في الإمارة وغيرها من المواقع المهمة.

مراقبة

وقالت بلدية دبي: تشمل عمليات مسح ومراقبة آفات الصحة العامة برامج يومية في كافة مناطق إمارة دبي وفي حال وجود إصابة عالية لمنطقة حسب تقارير المسح أو البلاغات في قسم مكافحة آفات الصحة العامة ويتم تكثيف الزيارات على المنطقة من قبل فرق العمل الميدانية ومعالجة أسباب الإصابة مع تكثيف عمليات المكافحة إلى أن يتم خفض معدلات الإصابة حسب تقرير المسح في الزيارة الثانية.

أما عمليات المكافحة المتكاملة فهي تشمل المكافحة الكيميائية والبيولوجية والبكتيرية من خلال فرق العمل في قسم مكافحة آفات الصحة العامة والتركيز على توعية كافة أفراد المجتمع بأفضل الممارسات للحد من تكاثر البعوض عن طريق الحملات التثقيفية المستمرة.

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