«خليفة الإنسانية»: زايد رسّخ العمل الإنساني

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية أن «يوم زايد للعمل الإنساني» الذي يصادف يوم التاسع عشر من رمضان من كل عام سيظل نبراساً نهتدي به في العمل الإنساني والخيري داخل وخارج الدولة.

وقال محمد حاجي الخوري المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية - في تصريح بهذه المناسبة - إن المؤسسة كانت في السنوات الماضية تحيي ذكرى الشيخ زايد رحمه الله من خلال احتفالية كبيرة تخلد ذكراه وتسلط الضوء على عطائه الإنساني الذي لا حدود له.

ولكن والتزاماً من المؤسسة بالإجراءات التي أعلنتها الجهات المختصة في مكافحة فيروس كورونا «كوفيد 19» تم إلغاء الاحتفاء بهذه الذكرى الغالية على قلوبنا العام الماضي وهذا العام.

وأضاف الخوري إن المغفور له الشيخ زايد رحمه الله أرسى أسساً راسخة للعمل الإنساني تشكل اليوم منهاج عمل إنساني للمؤسسات الخيرية والإنسانية كافة في الدولة حتى أصبحت الإمارات منارة مضيئة في خريطة العمل الإنساني المحلي والإقليمي والدولي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز