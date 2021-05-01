محمد بن زايد يعزي هاتفياً ملك الأردن بوفاة الأمير محمد بن طلال

المصدر: وام

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالاً هاتفياً مع أخيه الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، أعرب خلاله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الفقيد الكبير الأمير محمد بن طلال بن عبد الله بن الحسين.

ونقل سموه إلى الملك عبد الله تعازي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصادق مواساته له والأسرة الهاشمية، سائلاً المولى تعالى الرحمة والمغفرة للفقيد والصبر والسلوان لعائلته الكريمة في مصابهم.

وقدَّم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تعازيه ومواساته إلى جميع أفراد الأسرة الملكية الهاشمية وعائلة الراحل والشعب الأردني الشقيق، راجياً المولى عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ورضوانه ويلهم الأسرة الملكية الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

من جانبه، أعرب الملك عبد الله الثاني عن عميق شكره وتقدير لما أبداه سموه من مشاعر صادقة تجاه هذا المصاب الأليم وتمنياته لسموه دوام الصحة والسعادة والسلامة من كل مكروه ولدولة الإمارات وشعبها كل الخير.

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