«بلدية عجمان» تطلع على المبادرات المستقبلية للمنطقة الحرة

المصدر: عجمان - البيان

اطلع وفد من دائرة البلدية والتخطيط بعجمان ترأسه عبد الرحمن محمد النعيمي، مدير عام الدائرة والمديرون التنفيذيون وعدد من المختصين، على استراتيجية منطقة عجمان الحرة ومبادراتها المستقبلية والتي تسعى من خلالها للنهوض بقطاعات الأعمال والاقتصاد والاستثمار لدفع عجلة التنمية والازدهار بالإمارة.

واستقبل الوفد الزائر المهندس علي بن تويه السويدي مدير عام منطقة عجمان الحرة وعدد من المسؤولين في المنطقة والذين أشادوا بحرص الدائرة على توثيق أوجه التعاون المشترك ودعم جسور التنسيق المتين بين الجهتين.

وأكد عبد الرحمن النعيمي أن الزيارة تأتي دعماً لاستراتيجية المنطقة وتأكيداً على سعي الدائرة لإنجاح المبادرات التي تصب في مصلحة الجميع وتعود بمنافعها الكبيرة على المستثمرين وأصحاب المشاريع، مبيناً أن الدائرة لن تدخر جهداً يذكر للمساعدة في تحويل المبادرات المستقبلية لواقع مشرق يلمس ثره الجميع.

من جانبه أكد المهندس علي بن تويه السويدي أن تدشين الاستراتيجية يتزامن مع عام الاستعداد للخمسين والذي ارتأت فيه القيادة الحكيمة الارتقاء بدولتنا الرائدة في كافة المجالات ومن ضمنها النهوض بقطاعات الاستثمار، لتكون في مصافي الدول المتقدمة والقادرة على تحقيق النجاحات والإنجازات المتتالية والاعتماد على الصناعة المحلية للوصول للاكتفاء الذاتي في العديد من الصناعات الحيوية وتعزيز القيمة الصناعية الوطنية المضافة وتحسين جودة المنتج الصناعي المحلي والترويج له محلياً وعالمياً.

واطلع الوفد الزائر على استراتيجية منطقة عجمان لحرة والتي تعد خارطة طريق واضحة وكاملة وشاملة ودقيقة وتتميز ببلورتها برؤى ثاقبة للنهوض بالقطاع الصناعي باعتباره رافداً حيوياً من روافد نمو اقتصاد المستقبل.

وتخلل الاجتماع استعراض المبادرات المستقبلية والتي تستهدف فتح آفاق جديدة للأعمال والاستثمار في مختلف القطاعات الصناعية الداعمة لسياسة التنويع الاقتصادي ولا سيما القائمة على التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة، بالإضافة لإتاحة العديد من الفرص والتسهيلات الداعمة للشركات والمستثمرين لإيجاد بيئة مثالية لأصحاب المشاريع لفتح مشاريع ناجحة ومستمرة.

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