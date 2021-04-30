حمدان بن زايد يزور ضاحي خلفان بمنزله في دبي

المصدر: وام

زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي وذلك في منزله في دبي.

وتبادل سموه والحضور التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على قيادتنا الرشيدة بموفور الصحة والعافية والسعادة وعلى دولتنا وشعب الإمارات بالخير واليمن والبركات.

ورحب معالي الفريق ضاحي خلفان بسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان معرباً عن شكره وتقديره لهذه الزيارة الكريمة التي تجسد ما يربط شعب الإمارات وقيادته الحكيمة من علاقات محبة وتقدير.

كما تم تبادل الأحاديث الودية التي تعكس عمق الروابط التي تجمع قيادة الدولة بأبناء الوطن وحرصها على التواصل والالتقاء بهم سيراً على قيم التراحم والتواصل الأصيلة التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" ويسير على نهجها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، إضافة إلى استعراض عدد من القضايا التي تهم الوطن والمواطنين ومسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة في المجالات كافة.

وأهدى معالي الفريق ضاحي خلفان سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان نسخة من كتابه "القوة الناعمة في الصفات القيادية لزايد ـ 110 صفات قيادية" الذي يشرح ويتناول الصفات القيادية للشيخ زايد "طيب الله ثراه" والتي أبهرت العالم بفضل فطرته وخبرته وحكمته بالإضافة الى قوته الناعمة رحمه الله التي أسهمت في التأثير على الآخرين والوقوف إلى جانب الامارات في العديد من القضايا والمناسبات.

حضر اللقاء الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى مملكة البحرين وأحمد مطر الظاهري مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وعيسى حمد بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وسلطان بن حضيرم الكتبي وخديم عبد الله الدرعي نائب رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لشركة الظاهرة الزراعية والدكتور ناصر خليفة البدور الوكيل المساعد لوزارة الصحة ووقاية المجتمع مدير منطقة دبي الطبية وعدد من المسؤولين.

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