محمد بن زايد يعزي هاتفيا الرئيس الإندونيسي في ضحايا غرق الغواصة

المصدر: وام

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالا هاتفيا مع فخامة جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة .. قدم خلاله تعازيه ومواساته في ضحايا الغواصة " كيه آر آي نانغالا " التي غرقت مؤخرا قبالة سواحل جزيرة بالي.

ونقل سموه خالص تعازي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" .. إلى فخامة الرئيس جوكو ويدودو والشعب الإندونيسي وعائلات الضحايا .. سائلا الله تعالى لهم الرحمة والمغفرة ولذويهم حسن العزاء.

كما قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أصدق التعازي والمواساة إلى الشعب الإندونيسي الصديق وعائلات ضحايا الغواصة .. داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ويلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان.

وأعرب فخامة رئيس إندونيسيا عن بالغ شكره وتقديره لسموه لما أبداه من مشاعر تعاطف وتضامن مع إندونيسيا وشعبها في مصابهم، متمنيا لدولة الإمارات وشعبها دوام الخير والسلامة من كل مكروه.

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