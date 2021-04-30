طقس الإمارات.. ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية، مع فرصة لتكون السحب الركامية بعد الظهر، وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

حركة الرياح: جنوبية غربية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا.. ويحدث المد الأول عند 17:20 والمد الثاني عند 03:29 والجزر الأول عند الساعة 10:16 والجزر الثاني عند الساعة 21:17 .

وفي بحر عمان يكون الطقس خفيفا.. ويحدث المد الأول عند 13:23 والمد الثاني عند الساعة 00:30 والجزر الاول عند الساعة 19:17 والجزرالثاني عند الساعة 07:25 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 36 29 55 25

دبــي 37 28 65 25

الشارقة 37 29 60 20

عجمان 37 28 65 25

أم القيوين 37 28 60 20

رأس الخيمة 38 27 60 25

الفجيرة 35 27 65 30

العين 37 28 65 25

ليوا 37 25 55 15

الرويس 35 24 65 25

السلع 34 23 70 30

دلما 37 25 75 30

طنب الكبرى 34 24 70 45

طنب الصغرى 34 24 70 45

أبو موسى 34 24 70 45 .

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