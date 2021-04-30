"أوقاف دبي" تفرج كربة أمْ بـ 200 ألف درهم

المصدر: البيان الإلكتروني

تكفلت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر في دبي بسداد متأخرات إيجارية لسيدة مطلقة، وإنهاء قضية إيجارية مقامة ضدها.

وتأتي مبادرة المؤسسة بالتزامن مع يوم زايد للعمل الإنساني الذي يوافق يوم 19 رمضان، ذكرى رحيل مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقدمت المؤسسة مبلغ 200 ألف درهم من صندوق الزكاة لصندوق الفرج، لإنهاء قضية المتأخرات الإيجارية المترتبة على السيدة المطلقة، لمساعدتها في تجاوز محنتها.

والمستفيدة أمٌّ معيلة لأربعة أبناء، ومحكوم عليها في قضية إيجارية، ولم تستطع السداد بسبب توقفها عن العمل.

وقال سعادة علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، إن المؤسسة حريصة سنويا على إحياء ذكرى رحيل مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والاحتفاء بيوم زايد للعمل الإنساني، بمبادرة جديدة، تساند من خلالها الفئات محدودة الدخل، والمرضى والأيتام.

وأضاف: تتعاون المؤسسة هذا العام مع صندوق الفرج، لفك كربة حالة إنسانية لسيدة تراكمت عليها المتأخرات الإيجارية، وأقيمت ضدها دعوى قضائية، لإخلاء مسكنها الذي ترعى فيه أبناءها الأربعة.

وذكر المطوع أن المؤسسة تكفلت بسداد المتأخرات الإيجارية، لإنهاء قضية السيدة، لتتمكن من قضاء ما تبقى من شهر رمضان الفضيل مطمئنة في منزلها مع أبنائها، وإدخال الفرحة إلى قلوبهم خلال فترة عيد الفطر المبارك، سيرا على نهج المؤسس الشيخ زايد، طيب الله ثراه، في تقديم يد العون للمحتاجين، ودعم الحالات الإنسانية.

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