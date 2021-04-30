بلدية دبي تغلق مؤسسة غذائية ومقهى شيشة

المصدر: دبي- وائل نعيم

أغلقت بلدية دبي مؤسسة غذائية ومقهى شيشة بسبب الاكتظاظ وعدم الالتزام بارتداء الكمامات وخالفت مؤسستين ووجهت 30 تنبيهاً، وذلك في 29 إبريل الجاري.

ووفقا للتقرير اليومي الصادر عن بلدية دبي بشأن الرقابة على المؤسسات نفذ مفتشو البلدية 2389 زيارة تفتيشية، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية لجميع المؤسسات 98%، فيما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2355 مؤسسة.

متابعة يومية

ويجري مفتشو بلدية دبي جولات تفتيشية يومية للتأكد من تنفيذ الاجراءات الاحترازية والتعليمات الصحية والوقائية التي تم تعميمها على جميع المؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابة البلدية، وتشمل اشتراطات ملزمة يجب اتباعها في المؤسسات من أبرزها: التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والقفازات، وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات والالتزام، والتدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير.

وتعمل بلدية دبي على تعزيز حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها لدى البلدية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز