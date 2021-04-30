الإسعاف الوطني يعزز التوعية بإرشادات الصحة والسلامة

المصدر: أبوظبي - وام

أكّد الإسعاف الوطني مواصلته تعزيز الوعي بالممارسات الصحية السليمة للصيام الآمن، وسلوكيات القيادة الآمنة، والتدابير الوقائية ضد كوفيد 19 في إطار حملته «رمضان صحي وآمن» التي أطلقها مطلع شهر رمضان الجاري وتستمر حتى نهايته في مختلف منصات الإسعاف الوطني على وسائل التواصل الاجتماعي وعبر وسائل الإعلام المحلي.



وتستهدف الحملة أفراد المجتمع من خلال ثلاثة محاور تشمل تعزيز الشعور بالمسؤولية والحرص المجتمعي على الالتزام بالاجراءات الوقائية العامة لشهر رمضان والصادرة عن الجهات المختصة فيما يخص كوفيد 19، وزيادة الوعي حول الممارسات الصحية السليمة الواجب اتباعها لصيام آمن خلال الشهر الفضيل، فضلاً عن توعية السائقين ومستخدمي الطرق بسلوكيات القيادة الآمنة وأهمية الالتزام بها بما يحافظ على سلامة الجميع.



وأكد أحمد صالح الهاجري الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني مواصلة الفرق الإسعافية العاملة على الخطوط الأمامية رفع درجات التأهب والاستعداد والعمل التكاملي مع الشركاء الإستراتيجيين وذلك ضمن خطة الإسعاف الوطني الاستباقية للاستجابة العاجلة إلى الحالات الطارئة المحتمل حدوثها في شهر رمضان المبارك والعشر الأواخر وفترة العيد من حوادث مرورية ووعكات صحية كعسر الهضم والجفاف والإجهاد ومضاعفات الأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب والشرايين وارتفاع ضغط الدم وغيرها، إلى جانب الحالات الطارئة المتعلقة بفيروس كورونا.



وأشار إلى أهمية مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية الصادرة عن الجهات المختصة وعدم التهاون بها وذلك لدعم جهود الدولة في الحفاظ على سلامة المجتمع في رمضان واستكمال مسيرة التعافي من وباء «كورونا» بما يشمل التعقيم المستمر والتباعد الجسدي، والامتناع عن التجمعات والمجالس والزيارات والإفطارات الجماعية.

وعدم مشاركة الأطعمة أو تبادل الهدايا، واستخدام التقنيات الحديثة للتسوق والتواصل مع الأقارب والأصدقاء، وإخراج الصدقة وأداء الزكاة والتبرع بوجبات الإفطار الكترونياً عبر الجهات الخيرية المختصة، والالتزام بالتدابير الوقائية أثناء زيارة المساجد بما يشمل مواعيد الصلاة ومدتها.



وناشد الهاجري أفراد المجتمع اتخاذ الممارسات الصحية السليمة لصيام آمن خلال الشهر الفضيل أهمها استشارة الطبيب المختص لمرضى كوفيد-19 والنساء الحوامل والمرضعات وأصحاب الأمراض المزمنة لمناقشة الخيارات المحتملة للصيام بأمان أو للقيام بتعديل مواعيد وجرعات الدواء لتتناسب مع مواعيد الإفطار والسحور وإبقاء المرض تحت السيطرة.



غذاء صحي



ودعا الإسعاف الوطني الصائمين في حملته إلى أهمية تناول الغذاء الصحي والمتوازن وبكميات معتدلة وعلى فترات ابتداء من الإفطار حتى السحور بما يشمل شرب 8-10 أكواب من الماء للوقاية من الجفاف، وتجنب الأطعمة الدسمة والمقلية والحارة أو التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر أو الملح، والابتعاد عن العصائر الغير طبيعية والسوائل التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية واستبدالها بالعصائر الطبيعية غير المحلاة.



كما يركز على ضرورة الحصول على قسط كافٍ من النوم والراحة، وأهمية تناول الطعام ببطء ومضغه جيدا والتوقف عن الشعور بالشبع لتجنب التخمة وعسر الهضم، وممارسة الرياضة أو أي نشاط خفيف بعد الإفطار بساعتين، وعدم النوم مباشرة بعد الإفطار.



وفيما يخص سلوكيات القيادة الآمنة، يدعو الإسعاف الوطني السائقين ومرتادي الطريق إلى اتخاذ الحيطة والحذر والالتزام بقوانين وقواعد المرور واشتراطات الوقاية والسلامة على الطرق، والتحلي بالصبر وروح التسامح أثناء القيادة، والحفاظ على التركيز والهدوء دون الانشغال بغير الطريق، والتخطيط المسبق من خلال الخروج المبكر للمواعيد للوصول الآمن إلى الوجهات دون الاستعجال أو الشعور بالتوتر.

والامتناع عن القيادة في حال الشعور بالتعب أو النعاس وفي حال حدث ذلك أثناء القيادة التوقف والاصطفاف بشكل آمن خارج الطريق لأخذ قيلولة مدتها 15-20 دقيقة والمشي قليلاً لتجديد النشاط، وركن المركبات في الأماكن المخصصة عند الذهاب لصلاة التراويح أو التهجد وتجنب عرقلة حركة المرور.



وذكّر الإسعاف الوطني أفراد الجمهور بأهمية التصرف بمسؤولية عند طلب خدمات الإسعاف عبر الرقم المخصص لطوارئ الإسعاف 998 لضمان سرعة الاستجابة لمن هم بأمس الحاجة إليها.



يذكر أن الإسعاف الوطني يقدم خدماته الإسعافية على مدار الساعة في المناطق الشمالية (الشارقة وعجمان ورأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة) عبر كوادر وفرق إسعافية مؤهلة ومزودة بأسطول حديث من مركبات الإسعاف والمعدات المتطورة، وفق أعلى معايير التميز لمرحلة ما قبل المستشفى. ويتاح لجميع السكان من مواطنين ومقيمين طلب الخدمة من خلال رقم طوارئ الإسعاف 998 والتطبيق الإلكتروني NA998.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز