سيف بن زايد: روابط تاريخية ومستقبلية بين الإمارات والبحرين

المصدر: دبي- البيان

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الروابط التاريخية والمستقبلية التي تربط الإمارات والبحرين، مشيداً سموه بجهود المعلم سعيد الغايب الذي قدم الكثير لطلبة مدرسة زاخر.



وقال سموه في تغريدة عبر حسابه في «تويتر»: «رحم الله الأستاذ المعلم سعيد الغايب من الشقيقة البحرين.. قدم الكثير بعلمه وثقافته بالسبعينات لأبناء مدرسة زاخر في الإمارات وكان نموذجاً للتفاني والإخلاص في عمله. فجزاه الله عنا كل خير وأسكنه جناته وستبقى البحرين بقادتها وشعبها عزيزة في قلوب الإماراتيين بروابطنا التاريخية والمستقبلية».

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