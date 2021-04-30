«أوقاف دبي» توزّع المير الرمضاني على الأسر المتعففة

المصدر: دبي- وام

أنهت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي بالتعاون مع جمعية الاتحاد التعاونية، توزيع المير الرمضاني على 200 من الأسر المتعففة، وذلك في إطار مبادراتها السنوية الخاصة بشهر رمضان المبارك، بهدف توفير لوازم الشهر الكريم للأسر المشمولة برعايتها.



وبلغ مجموع قيمة حصص المير الرمضاني التي قدمتها المؤسسة هذا العام بالتعاون مع تعاونية الاتحاد 200 ألف درهم، للإسهام في دعم الأسر المتعففة ومساندتها في شراء المستلزمات الأساسية خلال الشهر الفضيل.



وقال أحمد حسن ناصر مدير إدارة شؤون القصّر بمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي، إن المؤسسة تحرص منذ تأسيسها على توزيع المير الرمضاني على الأسر المتعففة والمشمولة برعايتنا، في إطار التزام المؤسسة بمسؤولياتها المجتمعية تجاه القصر وحاضناتهم وتمكينهم بمتطلباتهم الأساسية، وتلبية احتياجاتهم لتخفيف الأعباء المادية عن هذه الأسر، وإدخال البهجة في قلوبهم خلال الشهر الفضيل.



وأكد ناصر، ضرورة تكاتف جهود مختلف الجهات والمؤسسات لتوفير الاحتياجات المطلوبة لمستحقيها، وتمكين فئات المجتمع بكافة شرائحها من خلال المشاركة في المبادرات الإنسانية والخيرية التي تعزز قيم التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع.

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