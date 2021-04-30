فعاليات مصرية: قائد استثنائي أحبته الشعوب بصدق

المصدر: (القاهرة - البيان )

أعمال إنسانية وخيرية تظل خالدة لا تُنسى، تعبر بصدق عن بصمات قائد حكيم، آثارها باقية حتى الآن. في «يوم زايد للعمل الإنساني» تتحدث فعاليات مصرية عن جانب من تلك البصمات، التي كان لمصر منها نصيب، وجعلت للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، خصوصية في قلوب الشعوب التي أحبته بصدق.





ويقول وزير خارجية مصر الأسبق السفير محمد العرابي، إن الشيخ زايد، رحمه الله، صاحب بصمات لا تُنسى أبداً، لا سيما بصماته الإنسانية وإسهاماته الخيرية وأياديه البيضاء، التي جعلت منه قائداً عربياً يتمتع بحب وتقدير الشعوب.

أما رئيس مجلس إدارة الأهرام، عبد المحسن سلامة، فيشير إلى أن المغفور له اشتهر بأعماله الإنسانية ودعمه للأشقاء وقت الأزمات، وكذلك دعمه لعديد من الشعوب حول العالم بمشروعات إنسانية وخدمية تجاوزت حدود المنطقة.



آثار خالدة

مساعد وزير خارجية مصر الأسبق، السفير محمد المنيسي، يقول لـ«البيان»، إن في حياة الشعوب قادة يمرون من دون أثر، وقادة يتولون دولاً مستقرة يكمن نجاحهم فقط في إبقاء الوضع على ما هو عليه فيها، لكن الشيخ زايد كان قائداً استثنائياً عظيماً، ترك آثاراً خالدة تجاوزت حدود الدولة التي أسسها وأرسى قواعدها ومبادئها، إلى ما هو أبعد، من خلال أعمال الخير وعلاقاته الواسعة في المنطقة وحول العالم.

ويشير إلى أن تجربة الشيخ زايد، رحمه الله، هي تجربة قائد حكيم، ترك بصمات هائلة، لا سيما في العمل الخيري والإنساني، وكذلك في سياساته وأفكاره ورؤيته التي أسست إلى دولة بحجم الإمارات الآن وبمكانتها العظيمة.

ويستطرد المنيسي: «من خلال القواعد المتينة التي أرساها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، نجحت دولة الإمارات في أن تتحول لدولة لها مكانتها وقيمتها بفضل جهوده وبصماته، وعلى رأسها جهوده الإنسانية والخيرية».



حب الخير

عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، النائب غادة عجمي، التي عاشت لأكثر من ثلاثة عقود في دولة الإمارات، تقول لـ«البيان» إن الشيخ زايد رحمه الله زرع حب الخير والعمل الإنساني في قلوب أبنائه، وكان خير نموذج للقائد المحب للخير والإنسانية.

وتضيف: «زرع الشيخ زايد كل ما هو إيجابي ومميز بدولة الإمارات، غرس جذور الخير والإنسانية والعمل الخيري، وكانت له بصمات واضحة ومؤثرة لها عظيم الأثر على عدد من البلدان، من بينها مصر». وتشير إلى أن أبناء المغفور له بإذن الله توارثوا تلك القيم من بعده، وساروا على نهجه.



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