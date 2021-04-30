تواصل هطول الأمطار على الفجيرة وخورفكان وكلباء ومناطق الساحل الشرقي

المصدر: الفجيرة - وام

تواصل هطول الأمطار التي تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة أمس على مدينة الفجيرة وخورفكان ومناطق الساحل الشرقي للدولة صاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.



وتركزت الأمطار الغزيرة على خورفكان والمناطق المجاورة لها ما أدى إلى جريان بعض الشعاب في حين تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة على الفجيرة وكلباء ومدن ومناطق الساحل الشرقي.



وهطلت أمطار غزيرة على مناطق داخل مدينة الفجيرة، والقرى الجبلية المجاورة لها على شارع الشيخ خليفة، ومسافي، والبثنة، ومربح، وقدفع، ما أدى إلى جريان عدد من الأودية والشعاب الجبلية في حين تم إغلاق شارع يبسه بالاتجاهين.



وأكد اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة، أن الأمطار رغم غزارتها لم تخلف أي أضرار ولم تسجل الإحصاءات المرورية وقوع حوادث سير.

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