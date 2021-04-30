مشروعات تطويرية لشبكات توزيع المياه في الشارقة

المصدر: الشارقة- البيان

كشفت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عن تنفيذ عدد من المشاريع التطويرية لشبكات توزيع المياه في مناطق الشارقة المختلفة، تتجاوز أطوالها 200 كم، وبتكلفة تتجاوز 64,553 مليون درهم، لضمان توصيل خدمة المياه لجميع المشتركين.



وتواكب المشاريع التوسعات الجديدة، وتتم باستخدام أنابيب مطابقة لأحدث المواصفات العالمية، التي تحافظ على البيئة، وتتراوح أقطار خطوط التوزيع ما بين 100 و300 ملم.



وصرح المهندس عصام الملا مدير إدارة المياه أن الهيئة تواصل جهودها لتعزيز وتقوية شبكات نقل وتوزيع المياه في كل مناطق إمارة الشارقة، مشيراً إلى أن مشروعات شبكات المياه الجديدة تأتي ضمن خطط الهيئة ومشروعاتها لتوفير إمدادات المياه في إمارة الشارقة وتحقيق التنمية الشاملة في كل القطاعات.

وأوضح أن المشروعات التطويرية، التي تنفذها الهيئة تتضمن العمل في مشروع تمديد شبكة مياه لمنطقة السيوح 11، وتنفيذ مشروع استكمال شبكة المياه في منطقة الصجعة الصناعية، كما تشمل المشروعات التطويرية العمل في مشروع استكمال تمديد شبكة مياه لمناطق الرحمانية 7، 8، 9، 10 وجار العمل في تطوير شبكة مياه المنطقة الصناعية العاشرة.

كما انتهى العمل في مشروع تمديد المرحلة الثانية لشبكة المياه في المنطقة الصناعية في البطائح (ابن رشيد 3)، بالإضافة إلى استبدال الشبكات في عدد من المناطق القديمة تشمل مشروع استبدال شبكات المياه القديمة من نوع اسبستوس بشبكة جديدة من نوع GRE في مناطق اليرموك والصبخة والغافية وسمنان، كما تم توصيل خدمات المياه لعدد 460 مشروعاً جديداً.

وأكد أن الهيئة تتبع أحدث المواصفات الفنية في استخدام الأنابيب الخاصة بشبكة المياه والمصنوعة من مادة GRE وهي مادة مقواة بألياف زجاجية، وأن الهيئة ملتزمة بتوفير خدمة إمداد المياه فوراً لكل مسكن جاهز للسكن في أي مكان، ضمن حدود تغطية الهيئة.

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