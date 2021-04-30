مناقشة سير العمل في مشروع «قطار الاتحاد» بالشارقة

المصدر: الشارقة- البيان

عقدت دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية اجتماعاً تنسيقياً مع شركة الاتحاد للقطارات، المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، ودائرة التخطيط والمساحة فرع المنطقة الوسطى، وبلدية مدينة الذيد وبلدية البطائح، لمناقشة سير الأعمال في مشروع «قطار الاتحاد» بالإمارة.

وفي بداية الاجتماع أبدى رئيس الدائرة د.م. خليفة مصبح الطنيجي ترحيبه بالحضور، مشيراً إلى أن الدائرة حريصة على مواكبة النهضة الكبيرة، التي تشهدها الإمارات بفضل توجيهات ودعم القيادة الرشيدة بالدولة، ولا سيما مشروع «قطار الاتحاد»، الذي سيعمل على تحسين حركة نقل البضائع والأفراد عبر فتح ممرات تجارية جديدة.

وقال: إن مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية هو مشروع وطني استراتيجي، الذي سيكون له الأثر الكبير في العديد من الجوانب، منها الاجتماعية والسياحية والاقتصادية ويسهم في التأسيس لقطاع نقل جديد في الإمارات كونه سيحدث نقلة نوعية في مجال الشحن والخدمات اللوجستية.

وقدم خالد بن فيصل الشحي مدير إدارة العلاقات الحكومية بشركة الاتحاد للقطارات، عرضاً تقديمياً عن المشروع وتوضيح الأهداف الاستراتيجية والمنافع الاقتصادية، وكذلك تم عرض فيديو توضيحي عن إنجازات المرحلة الأولى من المشروع. بالإضافة إلى ذلك، قام بشرح تفصيلي عن تقدم سير الأعمال في المرحلة الثانية من المشروع، وخصوصاً في إمارة الشارقة، وما تم الوصول إليه من إنجازات بمشاركة جميع الأطراف المعنية بالإمارة.

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