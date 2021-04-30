1000 متطوع في «عونك يا وطن» يبذلون الخير في مبادرات رمضان

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

أوضح الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري، رئيس فريق عونك يا وطن التطوعي، أن الروح الإيجابية التي يبثها أعضاء فريق عونك يا وطن التطوعي تبشر بجيل شاب قادر على إكمال مسيرة الآباء والأجداد والتي تزخر بالعطاء والخير الذي نشأنا عليها، لافتاً إلى أن 1000 متطوع في الفريق يحرصون على بذل الخير ومساعدة المحتاجين، من خلال تنفيذ المبادرات وتوصيل السلال الغذائية الرمضانية لمختلف مناطق مدينة العين.

وقال الشيخ الدكتور محمد بن حم لـ «البيان»: «أطلقنا مؤخراً مبادرة «جود» بمناسبة شهر رمضان المبارك، حيث تُعنى المبادرة بتوزيع السلال الغذائية على الأسر المتعففة لتخفيف الأعباء الاقتصادية في ظل الظروف الراهنة بسبب الجائحة.

وذلك من خلال التنسيق والتعاون مع الهيئات ذات الصلة والالتزام بالتوجيهات الرسمية الصادرة من الجهات المعتمدة بماهية التنسيق مع الجهات المعنية في توزيع المعونات والمساعدات، ولتجنيب الأسر المستحقة حاجة مغادرة منازلهم. وذلك بمشاركة أكثر من 1000 متطوع ومتطوعة، حرصوا على توصيل السلال الغذائية الرمضانية لمختلف مناطق مدينة العين.

قيم

وأضاف: إن مثل هذه المبادرات تدعم الإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي للفيروس، وتجسد قيم التكافل والتراحم بين قطاعات المجتمع، وتتيح الفرصة للمتطوعين للمشاركة في خدمة مجتمعهم في هذا الشهر الفضيل. كما أنها تعتبر من المبادرات الوطنية والمجتمعية الرائدة على الساحة المحلية التي اعتاد الفريق على تقديمها سنويا إيمانا بضرورة تعزيز ثقافة العطاء في المجتمع والمساهمة في غرس هذه القيم الإيجابية في جيل الشباب.

وأشار إلى استمرارية أعضاء الفريق في ضخ المبادرات المجتمعية ومنها الاحتفال بأسبوع التشجير التي تضمن على العديد من الفعاليات البيئية والمجتمعية، وإطلاق حملات تثقيفية وتوعوية تعنى بالمحافظة على البيئة، وحملات تشجير واسعة شملت معظم مناطق العين.

كما يحرص أعضاء الفريق على حث الجمهور على تطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء تواجدهم في شتى المناطق الترفيهية في العين، عملاً بالتوجيهات والتوصيات الصادرة من الجهات المعنية في الدولة لمنع انتشار الفيروس، وضمان أمن وسلامة الجميع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز