«إسلامية الشارقة» توظف المنصات الذكية في برامجها الرمضانية

المصدر: الشارقة - البيان

تنظم دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة برامج وفعاليات دعوية وتوعوية متنوعة افتراضياً عن بعد، وتماشياً مع توجيهات القيادة في اتخاذ الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، وظفت الدائرة كافة المنصات والتطبيقات الذكية في جميع برامجها الرمضانية والرد على الاستفسارات، ونشر المقاطع المرئية والمنشورات الدعوية. (الشارقة - البيان)



وأوضحت الدائرة أنها باشرت برامجها التوعوية قبل دخول شهر رمضان المبارك بتقديم دورات شرعية «عن بُعد» باستخدام منصة برنامج زووم، وخاصية البث المباشر في حساب الانستغرام:

@islamic_affairs، حيث تمحورت هذه الدورات حول كيفية استقبال شهر رمضان والاستعداد له، وبيان فضائله وأحكامه، وذلك للعاملين بالمساجد من أئمة ومؤذنين، وعامة الجمهور والنساء.

ومع دخول شهر رمضان قدمت الدائرة عبر منصة برنامج زووم، من خلال كوادرها الوعظية 45 محاضرة لموظفي المؤسسات والدوائر الحكومية في الإمارة، كما تنظم الدائرة دروساً يومية عبر المنصة طوال أيام الشهر الفضيل لعامة الجمهور تحت عنوان: «المجالس الرمضانية»، وكذلك «المقرأة الرمضانية» التي تنظمها الدائرة لتصحيح تلاوة القرآن الكريم نظرياً وتطبيقياً، كما تنظم الدائرة درساً يومياً للنساء عبر منصة زووم بعنوان: «لنتدبر».

ومن خلال البث المرئي الحي عبر حسابها في منصة الانستغرام، تقدم الدائرة لجمهورها الخواطر الرمضانية اليومية التي يقدمها فضيلة الشيخ د. سالم محمد الدوبي، تحت عنوان: «حديث الصائم: خواطر إيمانية واستفسارات شرعية».

وضمن جهودها للوصول إلى جميع شرائح المجتمع، تقوم الدائرة ببث ونشر العديد من الفوائد والخواطر والمقاطع المرئية والرسائل المتعلقة بالشهر الفضيل؛ عبر خدمة الواتساب (0561888292)، وعبر منصاتها على الإنستغرام وتويتر.

كما خصصت الدائرة رسائل مرئية متنوعة للجاليات غير العربية بلغات متنوعة كالإنجليزية واللغة الأوردية، حرصاً من الدائرة على تثقيف الجاليات غير العربية.

كما أطلقت الدائرة مسابقة يومية رمضانية عبر حسابها على منصة الانستغرام تهدف لتثقيف الجمهور من خلال طرح أسئلة دينية متنوعة لكافة الفئات العمرية.

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