شرطة دبي تحصد جائزة السلامة الدولية لعام 2021

المصدر: دبي - البيان

حصدت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بإدارة البيئة والصحة والسلامة العامة في الإدارة العامة للدعم اللوجستي، جائزة السلامة الدولية لعام 2021، والتي يمنحها مجلس السلامة البريطاني كل عام للجهات العاملة في القطاعين الحكومي والخاص، تقديراً لالتزامها بالحفاظ على صحة وسلامة موظفيها وأماكن العمل، وتطبيق معايير الأمن والسلامة والصحة المهنية.

وقال اللواء عبد الله حسين خان، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي بالوكالة، إن هذا الفوز يعتبر إنجازاً يضاف إلى سجل إنجازات شرطة دبي، وللعاملين في الإدارة العامة للدعم اللوجستي على وجه الخصوص، نظراً لحرصهم على الارتقاء بمنظومة العمل ومراعاة أدق التفاصيل، وتطبيق أحدث المعايير والمواصفات العالمية في كافة الإدارات الفرعية والأقسام، والسعي لتزويد الكوادر المتخصصة بأحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة في مختبراتها الجنائية.

وأضاف أن فوز الإدارة العامة للدعم اللوجستي بالجائزة يؤكد أن أنظمة العمل المُطبقة تتوافق مع معايير الجودة العالمية، لافتاً إلى أنها خطوة إضافية وتطوّر ملموس في سلسلة الجهود المستمرة للارتقاء بأنظمة العمل، بما يتماشى مع توجهات شرطة دبي في تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

من جانبه، أكد العقيد الدكتور تميم محمد الحاج، مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة، أن الإدارة عملت بكل حرص على تطبيق كافة المعايير المطلوبة بدقة وشفافية لاستيفاء المتطلبات الدولية في معايير الأمن والسلامة والصحة المهنية.

ولفت إلى أن إدارة البيئة والصحة والسلامة عملت على تطبيق كافة بنود وإجراءات السلامة التي تتطلبها الجائزة في الإدارة العامة للدعم اللوجستي، كالتدريب والتأهيل، وطبيعة عمل الجهة المشاركة، وكيفية مواجهة الصعوبات وحلها، والتحقيق في الحوادث باتباع إجراءات الآيزو العالمية.

والتواصل الفعال مع الأفراد، ومتابعة النتائج بصورة دورية ومناقشتها مع الإدارات العليا، ومراقبة الصحة وجودة الحياة، والالتزام بالإجراءات الوقائية داخلياً وميدانياً، ووجود خطط إجلاء واضحة ومحددة ومكتوبة، ومراقبة جودة العمل.

وقال العقيد الحاج: تكمل شرطة دبي مسيرتها في تطبيق أفضل معايير الصحة والسلامة لتوفير الحياة اللائقة والآمنة لموظفيها في إمارة دبي، لتكون بذلك حافزاً للمنظمات الأخرى لاتباع ريادتها.

وأثنى على جهود فريق العمل في إدارة البيئة والصحة والسلامة الذي عمل بكل جد على تحقيق متطلبات الحصول على الجائزة وتلبية اشتراطاتها المختلفة، بما يحقق توجهات شرطة دبي في توفير بيئة سعيدة وسليمة للموظفين.

بدوره، هنأ مايك روبنسون، الرئيس التنفيذي لمجلس السلامة البريطاني، شرطة دبي على فوزها بجائزة السلامة الدولية 2021، وقال: «مجلس السلامة البريطاني يشيد بشرطة دبي على إنجازها، وهذه الجائزة تعد تقديراً لالتزامها وعملها الجاد للحفاظ على موظفيها في أماكن عمل خالية من الإصابات والأمراض المهنية».

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